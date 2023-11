Casación confirmó la sentencia contra Aníbal Lotocki y elevó la pena

En el nuevo fallo se hace lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sobre la resolución impugnada en cuanto absolvió a Lotocki por el delito de estafa y se determina "condenar al imputado como autor penalmente responsable de dicho delito, que concurre de forma real con el delito de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades".

"Condenar en definitiva al señor Aníbal Rubén Lotocki, en función de lo resuelto en los puntos dispositivos II y III, a las penas de ochos años de prisión y diez de inhabilitación especial para ejercer la medicina, accesorias legales, y al pago de las costas, por resultar autor penalmente responsbale de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades, cometidos en perjuicio de las señoras Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, y estafa ­hecho cometido en perjuicio de la señora Gabriela Trenchi­, todos ellos en concurso real entre sí", se indica en el dictamen.

Recordemos que el 18 de octubre pasado, la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional decidió ordenar la detención de Lotocki. Horas después, el médico se entregaba en una dependencia de la PFA en La Plata.

El pedido ocurrió n el marco de la causa que lo investiga por el homicidio simple de su paciente Cristian Zárate, un empresario de Campana que falleció tras una cirugía que Lotocki le practicó en una clínica de Caballito en 2021.

anibal lotocki.jpg

Con Aníbal Lotocki preso, sin ahorros ni trabajo, su mujer confesó de qué vive

A casi un mes de la detención de Aníbal Lotocki, luego de que la Cámara de Casación ratificara su procesamiento por la muerte de Cristian Zárate, la mujer del polémico médico se ha convertido en una suerte de vocera y defensora de su marido.

Así, entrevistada en Mañanísima (El Trece) este miércoles, María José Favarón una vez aseguró públicamente no sentir miedo alguno por la sustancia que su pareja le inyectó en su cuerpo.

En tanto, Carmen Barbieri ahondó en el inevitable vuelco que dio su vida, económicamente hablando, por lo que la mujer de Lotocki remarcó que "Antes de ser detenido, Aníbal ya no tenía permitido trabajar y yo tampoco porque estaba con él en la Clínica. Ahora estoy tratando de reacomodarme, de ver cómo sigo con mi vida en ese aspecto".

Asimismo, frente a la consulta de la conductora sobre si está viviendo de ahora, Favarón sorprendió con su respuesta. "No tengo ahorros, no. Ahora tengo en venta el auto, que de hecho lo tuve que mandar a pintar porque me lo escribieron todo. Pero también Aníbal tenía mucho equipamiento médico, tecnología de avanzada que no todos tienen y que ahora estoy alquilando", reveló.

Según ella, es gracias a esos alquileres que hoy puede pagar el alquiler la actual casa en la que vive y cubrir sus gastos diarios.