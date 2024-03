Paloma de Gran Hermano reveló todos los retoques estéticos que se hizo: "Me agarró una obsesión"

Ahí, Rosina le sugirió que se masajeara la zona todos los días para que baje la hinchazón. “Sí, ya lo hice, pero no se me va. Lo que pasa es que me puse 700 millones de veces. Me agarró como una obsesión",afirmó.

Y aclaró: "Yo igual me pongo lo mejor de lo mejor. Me lo hice siempre en lugares distintos, pero me ponía mucho: una jeringa cada tres meses. Ahora hace un año que lo dejé”.

Se filtró el antes y el después de Paloma de Gran Hermano y explotaron las redes: "Cómo se arruinó"

En medio de las muchas críticas por el nivel de violencia dentro de la casa, este lunes Gran Hermano 2023 (Telefe) pegó un volantazo e hizo ingresar a cinco nuevos hermanitos para renovar el ambiente. Así, Paloma Méndez es una de las chicas nuevas, de la que rápidamente aparecieron fotos de su pasado que generaron todo tipo de comentarios.

Al entrar a la casa más famosa de la televisión, la joven de 21 años oriunda de la localidad de Martínez se presentó como fotógrafa y acompañante terapéutica.

Claro que tras su ingreso, los fanáticos del reality bucearon en las redes para buscar info de los nuevos hermanitos y el asombro al ver fotografías de Paloma apenas tres años atrás fue impactante. Sucede que el cambio en su rostro es notorio, donde se la puede ver con los labios más finos y sin tanto pómulo.

De esta manera, los usuarios no tardaron en llenar de comentarios filosos, directos y sin filtro los posteos de Paloma donde se la ve al natural. “Cómo se arruinó la cara”, “Se hizo los labios súper enormes y al parecer algo en los cachetes, antes era más bonita”, “Se puso Botox y se rellenó toda la cara”, “¿Por qué ahora está diferente?”, son sólo algunos de los muchos mensajes.

En tanto, algunos fueron más allá y hasta señalaron el extraordinario parecido que la nueva jugadora el reality de Telefe tenía, originalmente, con Nahir Galarza, la joven que asesinó a su novio -Fernando Pastorizzo- en 2017 en Gualeguaychú y desde ese entonces está presa tras ser condenada a prisión perpetua.