Catalina hizo un preocupante comentario sobre su cuerpo en Gran Hermano y sus compañeras reaccionaron

Un ejemplo de esto fue la charla que tuvo la médica con Gabriela en el jardín, donde mencionó estar disconforme con su peso dentro de la casa.

“Ya habré engordado como cuatro kilos yo”, deslizó Cata con tono de indignación. Sin embargo, la brasilera entendió la situación y no dudo en intentar ayudarla con sus pensamientos.

"Para, no empeces a ser neurótica", le dijo. Acto seguido, Gorostidi reconoció: "No quiero". "Si vos sabes que tenes problemas de alimentación, arreglalos en la mesa también", aseguró la extranjera.

La impactante revelación de Laura Ubfal sobre la salud de Catalina Gorostidi en Gran Hermano 2024

Tras su ingreso a la casa de Gran Hermano 2024, Catalina Gorostidi generó preocupación entre sus fans por su extrema delgadez. La morocha ya había contando que ha sufrido trastornos de alimentación en el pasado y, por ese motivo, puso en alerta a muchos.

Al referirse al tema, la periodista Laura Ubfal dio un dato clave sobre la salud de la médica pediatra.

Muchos fans del programa se preguntaban por qué la producción la dejó entrar conociendo que sufre de un problema del delicado.

"A mí me explicaron que el psicólogo que la atiende es el mismo que está disponible para la casa, es decir que ella tiene un control directo", dijo Laura Ubfal frente a ese planteo.

Meses atrás, en un descargo en su cuenta de Instagram, Cata fue tajante al hablar de su salud luego de recibir comentarios ofensivos. "Si no les gustan mis fotos y van a comentar diciendo que estoy flaca y necesito ayuda.... no hace falta... ¡A mí ya me están ayudando!", manifestó.