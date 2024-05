Catalina ingresó con un sobre a la casa de Gran Hermano y una visitante quedó eliminada

Luego, la pediatra ingresó a la casa más famosa del país, a través del Congelados, recorrió cada rincón del lugar y dejó -cerca del confesionario- el polémico sobre.

Cuando los jugadores se pudieron 'descongelar' salieron corriendo por el pasillo hacia el confesionario para agarrar el sobre. Aunque más de uno casi se mata, quien pudo obtener el sobre fue Juliana 'Furia' Scaglione. "No importa si es nominación, pero es mío. No puede ser que se tiren así", se quejó la tatuada.

Minutos después de la medianoche, Furia abrió el sobre, leyó el comunicado y tuvo que despedir a su amiga Rocío. "Rocío, muchísimas gracias por haber estado en nuestra casa, y ahora sí es momento de abandonar la casa", le dijo el 'Big' a la amiga.

"No pará, ¿pero le hacemos la valija?", le preguntó Furia al ojo que todo lo ve. "Después", le respondió. La tatuada rezongó y le reveló a Rocío: "Sabés que yo sabía que te ibas a ir. Lo sabía, lo sabía. Yo dije 'me la sacan'. De alguna manera u otra me la sacan".

Santiago del Moro hizo un anuncio clave para la gala de esta noche en Gran Hermano: "Entra..."

Gran Hermano no para de tener sorpresas. Esta semana ingresaron amigos y familiares de los participantes para acompañarlos durante algunos días con la posibilidad de nominar y dejar afuera a su ser querido en caso de ser eliminados.

Esto generó una fuerte revolución en la casa y ayer tuvo la gala de nominación tras la cual quedaron en placa Emmanuel- Noelia, Florencia- Sol, Darío - Francisco y Nicolás - Mateo. Cabe destacar, que en esta ocasión la votación telefónica será otra vez positiva.

Como si todo esto fuera poco, este jueves Santiago del Moro anunció que las sorpresas aún no habían llegado a su fin y que durante la gala de esta noche habrá un nuevo ingreso a la casa más famosa del país.

Santiago del Moro - entra ella

“Es hoy, 22:30. Entra ella u todo puede pasar!! Noche de sorpresas”, escribió el conductor en sus historias de Instagram a modo de adelanto aunque ser sin dar muchos detalles más que el hecho de ser una mujer.

El anuncio inmediatamente se volvió muy comentado entre los fanáticos del reality y entre las especulaciones de los mismos los nombres que pican en punta como posibles candidatas son Julieta Poggio y Catalina Gorostidi. ¿Quién será?