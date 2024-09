Catherine Fulop recordó la emoción de Ova Sabatini en la boda de su hija Oriana con Paulo Dybala

"Sí, sin tantas herramientas para expresarse", le comentó el conductor Fer Dente. "No, mi amor, se mandó un discurso. Mi marido lloraba. No sé si voy a contar una infidencia...", siguió la actriz.

Ahí, Dente le pidió que lo contara y Fulop reveló qué fue lo que dijo Dybala en medio de la boda. "Él le dice 'mi papá va a estar muy orgulloso de mí desde el cielo pero no por mis logros futbolísticos sino por la mujer que elegí para que me acompañe en mi vida'. Ova cayó redondo", expresó.

"Me mataste, voy a llorar yo", dijo el presentador.

Además, contó las palabras que dijo su hija. "Ori hizo una historia, una cosa muy atípica en los votos. Ella empezó contando cuando niña que se puso un velo, el velo cuando yo me casé, ella jugaba con ese velo y la ilusión que a ella le hacía casarse. Y después cómo la vida a veces te va golpeando, y los chicos y las redes sociales te van vaciando. Y ella dijo que cuando se encontró con Paulo era un 'cascarón vacío' y como que él la fue llenando".

El certero dardo de Catherine Fulop a Gabriela Sabatini por su faltazo a la boda de Oriana y Dybala

Gabriela Sabatini fue sin duda la gran ausente al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, lo que destapó una interna familiar por la cual la ex tenista está distanciada.

En este sentido, en charla con el ciclo Intrusos, América TV, Catherine Fulop se refirió a este tema y lanzó un sútil y contundente palito contra la hermana de Ova Sabatini.

"Fue tan bello, la ceremonia fue súper emotiva. El Ova estaba muy feliz porque lo conoce a Paulo y tienen una muy linda relación", dijo la actriz sobre la boda de su hija y el futbolista.

Y sobre la ausencia de Gabriela Sabatini al evento, explicó: "No voy a hablar de ella pero sobre todo por respeto a mi esposo que merece todo el cuidado y el respeto con respecto a este tema porque el más doliente acá es él, porque todos los demás somos casi de palo".

"Realmente prefiero no hacer ningún comentario, no tengo nada para decir", insistió Cathy. Y luego lanzó picante: "Lo que sí se es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie, estuvimos todos los que la amamos y queremos que ella sea feliz, eso es lo único que me importa".

"La vida es así a veces uno la tiene que aceptar. Lamento mucho todo lo que a mi marido le está pasando", remarcó Catherine Fulop sobre la evidente interna familiar.