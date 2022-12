Causa Diego Maradona: Sebastián Baglietto no es más el administrador de los bienes

Baglietto había sido propuesto luego de la muerte del Diez por Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona, quienes eran muy amigas del abogado. Esto nunca cayó bien en Verónica Ojeda, quien armó un bloque junto a Jana y Diego Jr. para tratar de sacar a Baglietto del medio, algo que terminaron logrando.

Ahora la nueva guerra es por la designación del nuevo administrador. Dalma y Gianinna no propusieron ningún nombre y pidieron ser ellos, los herederos, quienes administren.

Jana por su parte propuso al Dr. Anderson, pero Ojeda se opuso y propuso uno “oficial”. La Jueza, “ante la falta de unanimidad, las oposiciones y posturas encontradas” decidió nombrar un administrador judicial externo en los próximos días.

Lo concreto es que Sebastián Baglietto ya no es más el encargado de administrar los bienes que dejó Diego Maradona y una nueva guerra asoma en el horizonte.

En diálogo con el ciclo LAM, América Tv, el propio Sebastián Baglietto explicó: "Para mí la sucesión de Maradona está terminada. Todos los herederos me pidieron que termine con el tema Suiza. Plantee correrme porque está todo resuelto".

Y remarcó: "Me molesta que quieran manchar dos años de trabajo y la memoria de Diego. La que falta firmar es Verónica Ojeda. El dinero de Maradona es menos de lo que se piensa".

Dalma Maradona enfrentó los rumores de un supuesto descontento con la Selección

Hace unos días, Gianinna Maradona publicó un fuerte reclamo en sus redes, dirigido a la Selección Nacional. La hija de Diego Maradona posteó una imagen de equipo de Brasil con una bandera de Pelé y escribió: "Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo".

Esa publicación generó un enorme revuelo. La joven dejó en claro cierto enojo de su parte con el equipo de Scaloni por no haber tenido un gesto en memoria de El Diez.

Esta semana, después del triunfo de la Selección en la final del Mundial Qatar 2022, las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, fueron cuestionadas por no subir ningún mensaje en apoyo al plantel nacional.

En LAM, América Tv, Ángel de Brito reveló que habló con Dalma. La mamá de Roma y Azul enfrentó las críticas. "Si no lo subo a las redes no pasó? ¿No alenté a la Selección porque no subí nada a las redes? ¿Mis hijas no existe si no las subo a las redes? Si, existen, y no las subo las redes. Tendría que ser más activa en las redes, así nadie se queja", expresó la hija de El Diez.