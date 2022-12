Dalma Maradona enfrentó los rumores de un supuesto descontento con la Selección

image.png

Esta semana, después del triunfo de la Selección en la final del Mundial Qatar 2022, las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, fueron cuestionadas por no subir ningún mensaje en apoyo al plantel nacional.

En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que habló con Dalma. La mamá de Roma y Azul enfrentó las críticas.

Embed

"Si no lo subo a las redes no pasó? ¿No alenté a la Selección porque no subí nada a las redes? ¿Mis hijas no existe si no las subo a las redes? Si, existen, y no las subo las redes. Tendría que ser más activa en las redes, así nadie se queja", expresó la hija de El Diez.

Dalma Maradona recordó a Diego tras el título del Mundo de Argentina

Dalma Maradona salió al choque con furia en su cuenta de Instagram contra el empresario italiano Stefano Ceci, quien estuvo vinculado a su padre en la época donde estuvo en Cuba.

Más allá de esos furiosos mensajes, la hija del Diez después se mostró emocionada tras la consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 y recordó a su padre, Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

dalma maradona.jpg

"¡Qué fuerte todo! Te extraño más que nunca! Deberías haber estado ahí... Gracias por todo!", indicó Dalma en sus historias de Instagram, con una imagen de su papá alzando la copa en México 86.

Además, le dedicó otro posteo a Fideo Di María, clave en la final ante Francia, y su mujer, Jorgelina Cardoso: "Vamos Ángel di María. Te quiero mucho Jorgelina", expresó. Y mostró una foto de la multitud argentina celebrando el título en la calle.

dalma maradona 2.jpg