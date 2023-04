La tristeza de Caramelito Carrizo tras separarse del padre de sus hijos luego de 25 años juntos

"Lo amé mucho y me dolió mucho separarme de él, pero respeto y entiendo que puede ser lo mejor", reconoció la actriz que no se esperaba la decisión de su compañero de toda la vida, padre de sus dos hijos adolescentes, Lorenzo y Benito.

image.png

"Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas", se lamentó y cerró, "siento que el amor de pareja es único, me completa, me estimula, me divierte, me hace feliz. Que el universo disponga cómo seguirá mi vida".

Caramelito Carrizo relató cómo fue la muerte de su hermano Martín

En A la tarde, Caramelito Carrizo aseguró que su hermano le enseñó a vivir y a morir, “Culturalmente tenemos un concepto de la muerte a la que le tememos, le escapamos, y te aseguro que yo me amigué con la muerte. Eran las 4 de la mañana, estaba en el sanatorio con él en la guardia, y cuando él dejaba de respirar me regaló una última mirada”, contó.

Ante esa situación, la panelista dijo cuál fue su reacción: “Me cerraron la puerta, me fui caminando por el sanatorio vacío, y pensé: ‘Ya está mi amor, agarrá la bici y andá, ya está’. Porque una enfermedad que te limita tanto, que te lleva a un extremo desconocido para cualquier ser humano, es la prueba máxima de la integridad que puede tener un ser humano. Hasta su último suspiro batalló y me enseñó a ser una persona digna”.

image.png

El hermano de Caramelito, el músico Martín Carrizo, murió el 11 de enero de 2022. "Yo sentía y siento que es demasiado peso cargar con esta enfermedad, que no es justo para los que la sufren. Estaría bueno que los que padecen esto pudiesen sentirse libres de verdad y decir hasta acá sí y hasta acá no. Bajar los brazos, querer descansar, también es de valientes. Hay un abogado de Mendoza que tiene ELA y presentó una carta en el Congreso contando en detalle cómo vive la enfermedad y pone en debate el tema de la eutanasia", reflexionó en aquel entonces.