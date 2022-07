Celeste Muriega reveló qué le respondió a Christian Sancho cuando le propuso casamiento: "¿Me estás...?"

Sancho Muriega captura LPA.jpg Christian Sancho y Celeste Muriega en La pu*@ ama, el programa que Florencia Peña conduce en las noches de América TV.

Pero hace unas horas, Celeste Muriega y Christian Sancho visitaron a Flor Peña en el living de La pu*@ ama (América TV), donde no sólo rearfirmaron lo seria que es la relación que mantienen, sino que detallaron cómo fue el pedido de casamiento por parte del galán y la desopilante reacción de ella. Todo pasó durante una gira teatral de Sex en Rosario. "Le pregunté si se quería casar conmigo y ahí apareció la ariana" recordó el musculoso actor.

Claro que ante su asombro, Peña consultó qué es lo que había dicho Muriega. "¿Me lo estás preguntando porque te querés casar de verdad o porque me estás tanteando?" dijo Celeste muy seria, pero generando las risas de todos frente a su descreimiento. Pero Christian Sancho inmediatamente explicó la seriedad de su pedido: "Yo no me casé nunca en mi vida y está bueno, es una celebración del amor", si bien admitió que aún no hay fecha definida.

Cuando muchos creyeron que sólo se trataría de un romance de verano tras conocerse al compartir elenco en la obra Sex, ahora Celeste Muriega y Christian Sancho no sólo ya conviven sino que además él le propuso casamiento. Fue a través de una entrevista con Intrusos, el programa de espectáculos de las tardes de América TV, donde la vedette y bailarina confirmó que entre cuadro y cuadro de la función teatral el modelo y actor le preguntó si se casaría con él.

muriega sancho captura casamiento.jpg Christian Sancho y Celeste Muriega anunciaban en Intrusos sus ganas de casarse.

Según relató Muriega, fue algo que no se lo esperaba. Y detalló "Me dijo ¿Te casarías conmigo? Yo obviamente, sin dudarlo, dije que sí". Al tiempo que agregó que al instante le consultó "¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?". Y como la respuesta de él fue "A mí me encantaría casarme con vos", ahora los tortolitos comienzan a planificar la boda que será en 2023.

En tanto, la bailarina aseguró que ahora espera la propuesta formal con anillo incluido. Es así que Sancho, tras confirmar cada una de las palabras de su novia anunció que primero celebrarán el compromiso este 2022, que será una suerte de simulacro para lo que vendrá luego.

Y como si esto fuera poco, Celeste Muriega también anunció que ya están probando la convivencia. Mientras que cuando el cronista intruso les consultó si ya están pensando en nombres (para agrandar la familia), explicaron para eso todavía es demasiado pronto.