Christian Sancho festejó su cumpleaños a los besos con Celeste Muriega: las fotos

cumple sancho muscari.jpeg José María Muscari, director de Sex, uno de los amigos presentes en el cumpleaños de Christian Sancho. Foto: Grosbygroup.

Pero claro que también dijeron presente amigos de la vida de Christian Sancho como la morocha Silvina Escudero o el cantante Axel.

Pero, sin dudas, la bomba de la noche fue la aparición de Lizy Tagliani junto a su nuevo novio, el mendocino Sebastián Nebot, a quien ya muestra públicamente si bien intentó en principio evadir los flashes.

Lizy Taglini y novio cumple Sancho.jpeg Lizy Tagliani presentó oficialmente a su nuevo novio Sebastián Nebot en el cumpleaños de Christian Sancho. Foto: Grosbygroup.

Fotos: Grosbygroup.

Celeste Muriega y Christian Sancho, ¿embarazados?

Celeste Muriega y Christian Sancho blanquearon su romance hace unas semanas y desde entonces se muestran inseparables. Los actores de la obra Sex están viviendo un gran presente juntos y en las últimas horas corrió un fuerte rumor de embarazo de la bailarina.

Fue a raíz de un comentario que hizo Jorgito Moliniers en un vivo de Instagram que estaba haciendo Celeste. "Felicidades por tu embarazo", comentó sin filtro el bailarín, palabras que fueron detectadas por Stefi Berardi. "Esto es posta?", le consultó al instante la panelista a Muriega.

celeste muriega.jpg Esta imagen despertó los rumores de embarazo de Celeste Muriega, en pareja con Christian Sancho.

Las felicitaciones de Moliners en mayúsculas para la bailarina por su supuesto embarazo alertó a todos sobre esta posibilidad. Además, también Lizy Tagliani compartió otra sugerente foto abrazando a su amigan justo en la zona de su vientre.

celeste muriega 3.jpg Celeste Muriega y Lizy Tagliani.

Christian Sancho hablaba así con el ciclo Implacables sobre la posibilidad de tener un bebé con Celeste: “Sí, estoy abierto a esa posibilidad. ¡Me encantaría! De hecho, para mí el estado más lindo que me ha pasado en la vida fue cuando estuve en familia. Y cuando estoy acompañado. Así que sí. No me cabe ninguna duda de que va a ser una gran madre. Es una muy buena persona y seguro va a ser una gran madre. Es muy generosa y está muy pendiente del otro. Y si está tan pendiente de mí, ni me quiero imaginar cuando tenga un hijo. ¡Mucho más!”.

¿Están en la dulce espera?