Celina Rucci habló a corazón abierto de su valiente lucha contra la leucemia: "En todo momento tuve miedo"

"Un día me despierto y tenía un registro de unos puntitos rojos en la mano y estaba violeta. Yo me había auto mentido y cuando Federico lo ve, le saca una foto y se la manda a un amigo hematólogo", recordó.

"No quise investigar en Google. Yo me fui a hacer un estudio de sangre pensando que tenía como máximo anemia y ese mismo día aparece Federico en mi casa y me acuerdo que me despierta llorando, él es un médico firme y está acostumbrado a esto. Me dice: 'Celina te tengo que internar ya'", continuó la actriz.

"Todo el momento tuve miedo, es imposible no tenerlo. Y aquel que esté transitando esto no se sienta mal por tener miedo por le tenemos miedo a lo desconocido. El tratamiento es muy invasivo, nunca te dan el alta", precisó con valentía Celina, quien hizo el tratamiento médico en Estados Unidos y se realizó un trasplante de médula.

"Lo importante es cómo lo transitamos. Tuve varias etapas, la primera lloré y me hice todas las preguntas lógicas que te tenés que hacer. Y después encaré la chance del tratamiento y me aferré a eso", dijo la actriz sobre ese duro momento de su vida.

Destacó además el apoyo incondicional de su pareja: "No me dejó sola en ningún momento. Yo no quería tener a toda mi gente en el hospital, no lo hubiese pasado bien".

"Vivís con un revólver en la cabeza esperando que en algún momento vuelva a aparecer o no. Nunca te dan de alta, es la incertidumbre", reconoció sobre la dura enfermedad que enfrentó.

Celina Rucci anunció su casamiento con Federico Girardi: "No me pude resistir"

Celina Rucci estuvo invitada el martes de feriado patrio al ciclo Desayuno Americano, América Tv, y en charla con su amiga Pamela David confirmó que se casa.

La actriz anunció con mucha emoción que contraerá matrimonio con su pareja, el médico traumatólogo rosarino Federico Girardi, tras varios años de relación.

"Me propusieron matrimonio con una manta que decía: 'te querés casar conmigo'", dijo la actriz visiblemente emocionada al dar el anuncio. Y agregó al instante: "No me pude resistir a ese hombre".

"Te amo", reaccionó con felicidad la conductora Pamela David, que será la dama de honor de la boda, y con quien tiene más de 25 años de amistad.

Y Celina le agradeció a su amiga por guardar la información que ya la sabía de antes: "Son tantos años juntas. Gracias por tu silencio".

"En septiembre vamos a hacer una fiesta de unión con Federico con familiares e íntimos amigos. Y en marzo se viene la legal acá", precisó.

En febrero de este año, Celina Rucci había mostrado desde las redes sociales los anillos de compromiso que ya lucían ambos en sus manos lo que adelantaba lo que se iba a venir.

Ahora, la actriz confirmó que efectivamente se casará con Federico. Felicitaciones.