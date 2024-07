Celina Rucci anunció su casamiento con Federico Girardi: "No me pude resistir"

"Me propusieron matrimonio con una manta que decía: 'te querés casar conmigo'", dijo la actriz visiblemente emocionada al dar el anuncio. Y agregó al instante: "No me pude resistir".

Embed

"Te amo", reaccionó con felicidad la conductora Pamela David, que será la dama de honor de la boda, y con quien tiene más de 25 años de amistad.

Y Celina le agradeció a su amiga por guardar la información que ya la sabía de antes: "Son tantos años juntas. Gracias por tu silencio".

En febrero de este año, Celina Rucci había mostrado desde las redes sociales los anillos de compromiso que ya lucían ambos en sus manos lo que adelantaba lo que se iba a venir.

Ahora, la actriz confirmó que efectivamente se casará con Federico. Felicitaciones.

celina rucci.jpg

El romántico anuncio de compromiso de Celina Rucci

Durante el verano, Celina Rucci mostró los anillos de compromiso que luce en su mano al igual que su pareja, el médico Federico Girardi, con quien lleva varios años de relación.

"Amarnos", expresaba la actriz junto al emoji de un corazón en una postal donde ambos lucían en sus dedos los anillos que simbolizan el amor.

"Cuando ponga fecha se van a enterar porque lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya estamos en una edad en la que todo es más aquí y ahora que pensar a largo plazo y en el futuro", decía Celina sobre la boda que se viene.