Chanchi Estévez se defendió de las críticas tras su paso por El hotel de los famosos

Chanchi estuvo en LAM (América TV) y analizó su experiencia en el ciclo.

"Algunos no entendieron de qué trataba el programa", dijo sobre quienes cuestionaron su estrategia dentro de El hotel de los famosos.

En ese sentido, Chanchi remarcó que fue "funcional" al reality. "Yo hice un personaje para una ficción", sostuvo.

El ex futbolista mencionó que la edición no lo favoreció. "Algunas cosas no las mostraron.... momento en los cuales nos divertíamos sin pensar en la competencia", afirmó.

Por último, Chanchi apuntó contra El Locho. "Él también estaba jugando y actuando", sentenció.

Grave denuncia contra Martín Salwe de El hotel de los famosos

Fran Mariano, ex participante de Cuestión de peso, lanzó fuertes declaraciones contra Martín Salwe, figura de El hotel de los famosos.

“Este pibe me tocó la cola dos veces sin mi consentimiento: pésimo", manifestó en un posteo en su cuenta de Twitter.

Mariano reveló que una persona de su entorno lo contuvo. "Lo tuve que hablar con mi amiga por lo mal que me sentí”, recordó.