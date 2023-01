Charlotte Caniggia habló sobre el bebé que esperan Melody Luz y Alex Caniggia

"Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, comentaron con emoción.

image.png

“Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla”, expresó él. Y agregó: “Te amo, mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.

Lo cierto es que desde Instagram, en contacto con sus seguidores, a Charlotte Caniggia le consultaron si estaba emocionada por ser tía, a lo que la mediática comentó sobre esta linda noticia.

“Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo. Van a ser los mejores papás del mundo”, precisó Charlotte.

charlotte caniggia.jpg

Melody Luz y su picante aclaración a los periodistas tras anunciar su embrazo

La bailarina Melody Luz dejó varias historias picantes en Instagram tras anunciar su primer embarazo, fruto de su amor con Alex Caniggia, y dejó en claro que no dará notas sin dinero a cambio.

"Para los que querían lucrar con la primicia. Acá tenés la primicia", lanzó la ex El hotel de los famosos. Y agregó: "No se gasten en buscar notas en las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente la mamu".

Y en un video, siguió contra los periodistas: "Ya la panza no se puede ocultar. Estábamos esperando comunicarlo nosotros porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo, cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno, pero les re cabio".