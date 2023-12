Charlotte Caniggia mostró el excéntrico regalo que le compró a su sobrina Venezia en sus vacaciones

Ahora, de vacaciones, la influencer compartió desde sus redes sociales postales del lugar donde está hospedado con su pareja. Además, les mostró a sus seguidores el tierno regalo que le hizo a su sobrina Venezia.

Charlotte Caniggia vacaciones.jpg

“Este pijama para baby Venezia. Muero de amor”, escribió sobre la foto que compartió en sus historias de Instagram. El pijama de invierno para la hija de Alex Caniggia y Melody tiene un estampado navideño y un detalle que sorprendió a varios: un tutú con brillitos.

Charlotte Caniggia_regalo Venezia.jpg

Barby Franco cruzó a Charlotte Caniggia por tratarla de mantenida y podría iniciarle acciones legales

Charlotte Caniggia se presentó en el Bailando 2023 y fue lapidaria al hablar de Barby Franco. Así las cosas, la modelo decidió no quedarse de brazos cruzados y le respondió sin filtro en una nota con Intrusos (América).

Sucede que con la presencia de Flavio Mendoza en el jurado, Charlotte recordó una oportunidad donde fue a ver su obra Stravaganza, en la cual Barby hacía una participación. “No hizo un carajo, se hacía la linda y se tocaba el pelo en un aro girando. Pero bueno, yo estoy acá por mi y ella porque el marido pone plata”, fueron las palabras de la hermana de Alex.

“Me empezaron a mandar videos y dije no puede ser, si yo tengo la mejor con ella. De hecho, Fernando defendía a su padre, me re sorprendió la situación. De la nada se le prendió la lamparita y se acordó de mi. Me pareció muy raro pero bueno, viste que de Charlotte no te sorprende nada", respondió Barby.

Barby Franco Intrusos - acciones legales

También, confesó que se sintió molesta y continuó: "Me calenté un poco, fue hace años Stravaganza, justo cuando había terminado el Bailando. Yo estaba re entusiasmada, era mi sueño trabajar con Flavio Mendoza, salía de la pista y trabajar con él era como el sueño de toda chica que sale del Bailando”.

“Si Burlando pone guita no estaría acá en la Argentina, estaría en otro lado. Pero lo que más lástima me da esta chica, es que todos sus pensamientos pasan por la guita y es un mensaje que no está bueno”, reflexionó y planteó la idea de iniciarle acciones legales.

Por último, recordó una situación donde coincidieron para una coreografía en un Bailando anterior, y tuvieron problemas porque Charlotte no se presentaba a los ensayos. "Había ensayado una hora y media en las dos semanas que habíamos practicado nosotras. Después quiere estar en Stravaganza, que se deje de joder, alta gansa. No dura ni un minuto".