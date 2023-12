Charlotte Caniggia le respondió picante a Pampita tras su devolución en el Bailando 2023: "Todo no se puede, bebé"

"Lo que pasa que no podemos dejar pasar una coreografía así", lanzó la hermana de Alex Caniggia. "Pampita, no me querés mucho vos", le reprochó. "Sí, te quiero, eh", le contestó la modelo.

Acto seguido, la coach, María 'La Negra' Valencia, de la pareja dio las explicaciones pertinentes y Charlotte disparó contra otras figuras: "Y es raro, como acá vienen muchas que bailan bien, y no meten una pu... previa". "Sí, es verdad, y son un aburrimiento total", dijo Pampita.

"No hacen un cara... Yo bailo para el culo, pero por lo menos meto una previa presentable", se defendió Charlotte. "Por suerte, nos divertís a todos", afirmó la modelo. "Bueno, todo no se puede, Pampi. Todo no se puede, bebé", le respondió con picardía. "Mi talento es la previa, el baile te lo debo, Pampi", cerró.

Charlotte Caniggia fulminó a sus compañeras que denunciaron privilegios en el Bailando 2023: "Son unas pesadas"

Charlotte Caniggia no se quedó afuera de la polémica y opinó este martes sobre los supuestos beneficios que reciben algunas parejas en el Bailando 2023 (América TV) por parte de las jefas de coach, Lolo Rossi y Eugenia López.

En Intrusos (América TV), le consultaron a la hija de Mariana Nannis sobre los privilegios que tienen algunos de los participantes y expresó:"Escuché eso. Creo que cada uno pide las cosas que hay acá y algunos equipos tienen más imaginación de usar elementos".

"Hay otros que no se les cae una idea y después se enojan", disparó sin filtro. Acto seguido, Charlotte apuntó contra las participantes Lola Latorre y Anabel Sánchez, quienes se quejaron sobre estos supuestos privilegios.

"Son unas pesadas. Acá no hay que venir a quejarse, esto no es el colegio", lanzó picante. Y concluyó Charlotte: "La queja atrae queja así que no hay que quejarse en la vida".