Charlotte Caniggia se defendió y arremetió contra Ángel de Brito y Pampita: "Tienen miedo"

Pero la participante no la dejó ahí, y le tiró un palito al jurado Ángel de Brito y Pampita. “Hace un montón de años que trabajo con la productora, estoy en la tele hace más de diez años. No creo que sea nada malo. Acá se toman...Pampita, Ángel de Brito que se va al Martín Fierro. Pampita, a cada rato, se va a cualquier cosa que le sale y viaja”, se defendió la hija de Mariana Nannis.

“Yo soy una más, no hay nada malo”, dijo Charlotte. Por otro lado, la cronista le consultó por sus compañeros. Quiso saber cómo se siente al saber que los otros participantes hablan de ella por atrás y no van de frente. "Lo escuché. Tienen miedo de que yo les conteste. Están un poco caga…”, opinó.

Charlotte Caniggia le respondió picante a Pampita tras su devolución en el Bailando 2023: "Todo no se puede, bebé"

Después de que Charlotte Caniggia bailara cumbia junto a su bailarín Jesús Vinent, la participante del Bailando 2023 (América TV) tuvo una dura devolución por parte de Pampita y la hija de Mariana Nannis no se quedó callada y fue picante.

"Pero qué pasa esta vez. No ensayaron nada, chicos", comenzó diciendo la jurado. "Ensayé tres veces. Ay, sí, pero no tuve tiempo. Me voy de viaje, Pampita. Como vos", le respondió Charlotte.

"Lo que pasa es que no podemos dejar pasar una coreografía así", lanzó la hermana de Alex Caniggia. "Pampita, no me querés mucho vos", le reprochó. "Sí, te quiero, eh", le contestó la modelo.

Acto seguido, la coach, María 'La Negra' Valencia, de la pareja dio las explicaciones pertinentes y Charlotte disparó contra otras figuras: "Y es raro, como acá vienen muchas que bailan bien, y no meten una pu... previa". "Sí, es verdad, y son un aburrimiento total", dijo Pampita.

"No hacen un cara... Yo bailo para el culo, pero por lo menos meto una previa presentable", se defendió Charlotte. "Por suerte, nos divertís a todos", afirmó la modelo. "Bueno, todo no se puede, Pampi. Todo no se puede, bebé", le respondió con picardía. "Mi talento es la previa, el baile te lo debo, Pampi", cerró.