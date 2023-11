Charlotte Caniggia no se guardó nada y destrozó a Yanina Latorre en el Bailando 2023: "Es una mafiosa"

"La mamá es una con...", disparó Charlotte. "Es una mafiosa", agregó. "Perdón, perdón, ¿cómo mafiosa? Es amiga Yanina", intervino Tinelli. Ahí, la influcer hizo una comparación: "Es como meterte con More Rial".

"¡No! Pero cómo, ¿qué tiene que ver More Rial acá?", le preguntó el conductor. "No, pero tenemos que ser amigas, la amamos a Lola, divina", ironizó Charlotte.

"Es amiga, muy amiga, Diego y Yanina son amigos", expresó Tinelli. "Qué amigas raras tenés vos", le respondió sin pelos en la lengua.

Charlotte Caniggia contó la verdad detrás del encuentro entre Alex y Mariana Nannis

En los últimos días Mariana Nannis compartió en sus redes sociales una foto de Alex Caniggia en lo que parecía un encuentro madre e hijo. Sin embargo, sorprendió a todos, ya que el vínculo entre ambos no se estaría en su mejor momento.

Es por eso, que este viernes, Charlotte Caniggia se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) y el conductor Marcelo Tinelli aprovechó para preguntarle acerca de este misterioso episodio.

"No se junto todavía, no. Ojalá puedan bien pronto igual, toda la familia. Aparte mis papás estuvieron 30 años juntos”, respondió ella y aseguró que no había visto el posteo.

De todas formas, cuando la pusieron la imagen en pantalla, desmintió la situación y aclaró: “Ah no, es vieja esa foto, quizás lo extraña, viste que mi mamá quiere quizás estar bien. Pero nada, es complicado”.