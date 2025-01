Charlotte Caniggia y las fotos de su místico viaje a Indonesia: "Bendición"

Incluso Charlotte Caniggia visitó el templo donde se filmó la película Come, reza, ama (2010) dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Julia Roberts, Javier Bardem, Billy Crudup, James Franco y Richard Jenkins.

"Fui al templo donde se grabó la película Come, reza, ama. Estuve en el templo donde Julia Roberts recibió la profecía de Ketut su hijo llamado Nyoman leyó las líneas de la palma de mi mano", comentó emocionada en su publicación en las redes y mostrando de lejos su charla con Nyoman.

"Su bendición resonó en mi corazón, Nyoman me brindó a través de su sabiduría una gran salud y prosperidad", continuó llena de espiritualidad tras la inolvidable experiencia.

Y recomendó a sus seguidores si llegan a poder viajar allí: "Si vienen a Bali Indonesia no se pierdan esta experiencia única es algo tan increíble que te llena el alma".

"Miren qué hermoso es el templo. Si vienes a Bali no puedes perderte este plato Nasi goreng, es un poco picante también", reflejó Charlotte totalmente maravillada al conocer uno de los sagrados lugares que ofrece Bali y sus típicas comidas.

La cruda confesión de Charlotte Caniggia en redes que luego se arrepintió y borró

Luego de su paso por el Bailando 2023, América Tv, Charlotte Caniggia decidió alejarse de los medios de comunicación aunque se mantiene súper activa desde las redes sociales.

Desde allí se muestra contantemente junto a su cuñada, Melody Luz, así como mantiene un contante ida y vuelta con sus casi dos millones de seguidores virtuales de Instagram.

Y fue precisamente en esa interacción con su fandon en las últimas horas, donde la influencer compartió una cruda confesión que preocupó a sus fans, por lo que a los pocos minutos optó por eliminarlo. Pero claro que la captura de sus dichos ya se había viralizado.

Desde sus Instagram Stories, Charlotte respondió consultas desde la ya popular cajita de preguntas. “¿Se puede ser tu amigo?” quiso saber uno de sus seguidores, a lo que Caniggia disparó: “No confío en nadie. La gente es muy mierda envidiosa”, con una postal de unas hamacas caribeñas con forma de huevo.

Pero eso no fue todo. Porque en la misma historia virtual la hermana de Alex Caniggia fue por más y argumentó sus reparos a la hora de entablar vínculos: “La verdad es que no. Soy muy poco accesible, ya que en el pasado conocí a gente tan mierd... que ahora la verdad no quiero tener amigos ni personas cerca”.

Claro que ante semejante sincericidio, tal parece que Charlotte repensó sus fuertes declaraciones y terminó borrando el posteo.

En tanto, minutos más tarde, ante otra consulta en la que le pidieron que contase cuál es su lugar favorito, Charlotte Caniggia compartió una fotografía de la ladera de una montaña rodeada de animales y aseguró “Este me parece increíble” junto a un emoji de un corazón blanco, cambiando radicalmente de tema y como si nada hubiese pasado.