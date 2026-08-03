A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EMOCIONES

Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija por un motivo especial: "Me cuesta"

La participante Solange Abraham se emocionó al saludar a su hija Delfi desde la casa de Gran Hermano y explicó la especial razón.

3 ago 2026, 12:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija por un motivo especial: Me cuesta

Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija por un motivo especial: "Me cuesta"

Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija por un motivo especial: Me cuesta

Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija por un motivo especial: "Me cuesta"

Sol Abraham no pudo contener la emoción en medio de la gala del domingo en Gran Hermano Generación Dorada al pedirle la palabra a Santiago del Moro y hablarle directamente a su hija Delfi por el cumpleaños.

La participante se mostró emocionada en el día especial de su hija y volvió a reiterar que intentará cumplirle la promesa que le hizo antes de ingresar al reality.

Leé también

"Bajá del poni, mami": Charlotte Caniggia y Solange Abraham se sacaron chispas en Gran Hermano

baja del poni, mami: charlotte caniggia y solange abraham se sacaron chispas en gran hermano

“Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija. Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres, que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho”, confesó con la voz invadida por la emocion.

Y agregó a flor de piel: “Quiero desearle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo que se lo prometí”.

“Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo”, concluyó Solange Abraham entre lágrimas en un momento que emocionó a los seguidores del programa de Telefe.

Sol Abraham confesó que se enamoró en la casa de Gran Hermano

La relación entre Solange Abraham y Juan Pablo "Devi" De Vigili dio un paso más dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

A Sol la sorprendió el amor dentro de la casa y, después de varios días de complicidad y acercamiento, terminó admitiendo que comenzó a sentir algo especial por uno de sus compañeros.

Tras compartir un momento de intimidad durante la fiesta del sábado, Sol Abraham le marcó los límites a Devi y le hizo saber que prefiere esperar para cualquier demostración de afecto. “Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico”, le indicó luego de la fiesta.

Más tarde, en una charla con Pincoya, la participante terminó de confirmar lo que le sucede con el correntino. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada ”, declaró.

“La serpiente encontró a su lagarto ”, le contestó la chilena tras la confesión sentimental de su compañera.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Solange Abraham Gran Hermano

Lo más visto