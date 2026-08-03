Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija por un motivo especial: "Me cuesta"

“Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo”, concluyó Solange Abraham entre lágrimas en un momento que emocionó a los seguidores del programa de Telefe.

Sol Abraham confesó que se enamoró en la casa de Gran Hermano

La relación entre Solange Abraham y Juan Pablo "Devi" De Vigili dio un paso más dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

A Sol la sorprendió el amor dentro de la casa y, después de varios días de complicidad y acercamiento, terminó admitiendo que comenzó a sentir algo especial por uno de sus compañeros.

Tras compartir un momento de intimidad durante la fiesta del sábado, Sol Abraham le marcó los límites a Devi y le hizo saber que prefiere esperar para cualquier demostración de afecto. “Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico”, le indicó luego de la fiesta.

Más tarde, en una charla con Pincoya, la participante terminó de confirmar lo que le sucede con el correntino. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada ”, declaró.

“La serpiente encontró a su lagarto ”, le contestó la chilena tras la confesión sentimental de su compañera.