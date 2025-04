Chiara Mancuso explotó a los gritos e insultos contra Tato en Gran Hermano 2024: "Sos..."

"Vos me chupas un hue.. y voy a hacer lo que quiero. No me interesa lo que hagas vos Santiago en esta casa, me dejó de interesar hace tiempo. No me vas a decir a mí lo que tengo que hacer", le dijo enojadísima.

"Queda claro que haces lo que querés, está bueno que pienses en el otro también", le marcó Tato. A lo que Chiara retrucó: "El menos empático de esta casa sos vos porque sos un soberbio, tenés a tres pibas atrás y solo te importas vos. Yo no te voy a decir todo que sí".

"En la vida no podes hacer lo que vos querés", le insistió él. La morocha rápido lanzó: "No me importa a mí lo que te guste o no, estas en Gran Hermano, bancatela".

"Ojo que te estás pasando de la raya", le advirtió fuerte Algorta. Y Chiara, a los gritos, le dijo: "A mi no me importas, me da igual qué me digas. De las personas que me importa si me duele por eso me pongo mal cuando me peleo con Ulises".

"Vos querés minitas atrás que te digan todo que sí y yo voy a decir lo que yo quiero. Lo que te guste a vos es tema tuyo, lo bueno y lo malo, vos bancatela. No dije nada que no soy en ese casting, para mi sos doble cara", cerró muy picante.

La contundente decisión de Ulises ante el duro comunicado de Gran Hermano

Después de que hiciera despectivos comentarios sobre el auto que ganó dentro de Gran Hermano 2024, Telefe, Ulises Apóstolo recibió un duro comunicado por parte del 'Big' y tuvo que tomar una contundente decisión.

"Debido a que advertí una charla en la cual hacés mención de manera, yo diría, peyorativa y bastante ingrata acerca del auto que te ganaste. Lamento y mucho haber tenido que escuchar eso. Lo que corresponde sería que valoraran los premios que entrego. Por supuesto no pretendo agradecimientos. Son ustedes quienes ganan estos desafíos en buena ley que permiten la obtención de distintos productos", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve enfrente de todos los participantes.

"El mérito es todo de ustedes. Pero lo que realmente me entristece son los comentarios despectivos como los que formulaste. Tal vez considerás que el auto no estaba a tu altura, a la altura de tus exigencias. Si esta apreciación fuera correcta, habría sido justo que te bajaras de aquella prueba y que aumentaras las chances de tus compañeros", siguió.

Luego, le preguntó a Ulises por los próximos premios que habrán en la competencia: "Por eso, Ulises, te ofrezco, si esa fuera tu voluntad no jugar por estos premios, si es que permanecés en la casa tras la gala de eliminación. Asimismo también quiero darte la posibilidad de que renuncies al auto y que lo pongas a disposición de la casa para que alguno de tus compañeros tenga la oportunidad de obtenerlo".

Más adelante, el conductor Santiago del Moro ingresó de forma virtual a la casa y Ulises se expresó. "Pido las disculpas pertinentes. Soy un zarpado, seguramente hice un mal chiste, no lo recuerdo realmente. Estoy muy agradecido con el patrocinador del auto. Me paso tres pueblos con los chistes. Ustedes saben que soy irónico", afirmó el cordobés.

Y aseguró: "El auto me viene como anillo al dedo, porque todos saben que he pagado una sola cuota del que tengo en Córdoba. Pido disculpas, no solo al patrocinador sino también a la gente del otro lado, muchos quisieran tener un 0KM como tuve yo la suerte de tener".