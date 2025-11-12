China Suárez reaccionó de la peor manera tras el escándalo con Luzu atacando a Laura Ubfal

Por su parte, Laura Ubfal comentó sobre el tema: "Nico Occhiato dejó sin nota a China Suarez. Ella sólo quería haber nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final... Que busque a sus voceros habituales".

Y la China Suárez retrucó: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad… Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema".

Fefe Bongiorno, en tanto, aseguró: "Lo que están contando Yanina, Guido, etc es verdad. La prensa de la serie quería a la China en Luzu pero en Nadie Dice Nada respondieron que ya tenían la semana armada. Se le ofreció Antes que Nadie y ella (o su equipo) accedió. Cuando les dijeron que la intención era un mano a mano con Leuco se negaron y además pidieron que estuviera Occhiato. Insistieron en que era eso o nada y desde Luzu se decidió que sea nada. Fin".

La actriz, ante esto, explicó: "Nunca me enteré que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco y se lo dije. Hubiera aceptado de una".

la china suarez respuestas tras suspenderse su entrevista en luzu

la china suarez respuestas tras suspenderse su entrevista en luzu 3

la china suarez respuestas tras suspenderse su entrevista en luzu 4

La China Suárez aclaró si puso condiciones para la nota con Luzu TV

En otro mensaje desde su cuenta en X, la China Suárez le respondió a una usuaria que se hizo eco de la situación y comentó que ella no puso ninguna exigencia previa para dar la entrevista para Luzu TV y explicó cómo se coordinó la nota.

"Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia ‍no las puse yo. Ellos querían que vaya a Nadie dice nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien. Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas yo misma personalmente", precisó la actriz.

Y cerró firme ante el escándalo que se generó: "En fin un mal entendido que se podría haber evitado, pero puede pasar. Con respecto a Olga, sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y twittearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden".