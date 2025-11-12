China Suárez reaccionó de la peor manera tras el escándalo con Luzu atacando a Laura Ubfal
La actriz la China Suárez se volcó a las redes para aclarar qué pasó ante la suspensión de la entrevista en Luzu en medio de versiones de exigencias y cruzó a la periodista Laura Ubfal.
La China Suárez finalmente no será entrevistada en Luzu TV y se desató un gran escándalo. Las versiones indicaron que la actriz habría exigido ser entrevistada por Nico Occhiato, conductor de Nadie dice Nada, cuando la nota estaba pautada inicialmente con Diego Leuco y su equipo de Antes que Nadie.
Esto habría enojado mucho a la producción y se habría decidido cancelar la entrevista que estaba acordada para este miércoles y que incluso ya había sido anticipada por la emisora de streaming desde las redes.
Lo cierto es que la China Suárez rompió el silencio desde su cuenta en X y dio su versión de los hechos, remarcando que nunca exigió nada y que se trató de "un mal entendido". Además, le respondió también de manera directa a Laura Ubfal y Yanina Latorre.
"La nipona dejó de seguir a Occhiato, ¿podrá dormir Nico hoy?", se planteó desde la cuenta oficial de SQP (América TV), el programa de Latorre. A lo que la novia de Mauro Icardi explicó: "Nunca lo seguí".
Por su parte, Laura Ubfal comentó sobre el tema: "Nico Occhiato dejó sin nota a China Suarez. Ella sólo quería haber nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final... Que busque a sus voceros habituales".
Y la China Suárez retrucó: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad… Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema".
Fefe Bongiorno, en tanto, aseguró: "Lo que están contando Yanina, Guido, etc es verdad. La prensa de la serie quería a la China en Luzu pero en Nadie Dice Nada respondieron que ya tenían la semana armada. Se le ofreció Antes que Nadie y ella (o su equipo) accedió. Cuando les dijeron que la intención era un mano a mano con Leuco se negaron y además pidieron que estuviera Occhiato. Insistieron en que era eso o nada y desde Luzu se decidió que sea nada. Fin".
La actriz, ante esto, explicó: "Nunca me enteré que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco y se lo dije. Hubiera aceptado de una".
La China Suárez aclaró si puso condiciones para la nota con Luzu TV
En otro mensaje desde su cuenta en X, la China Suárez le respondió a una usuaria que se hizo eco de la situación y comentó que ella no puso ninguna exigencia previa para dar la entrevista paraLuzu TV y explicó cómo se coordinó la nota.
"Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia no las puse yo. Ellos querían que vaya a Nadie dice nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien. Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas yo misma personalmente", precisó la actriz.
Y cerró firme ante el escándalo que se generó: "En fin un mal entendido que se podría haber evitado, pero puede pasar. Con respecto a Olga, sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y twittearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden".