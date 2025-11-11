A24.com

Feroz polémica

Diego Leuco contó toda la verdad sobre la cancelación de la nota a la China Suárez: "Me llamó..."

Diego Leuco era el designado por Luzu TV para entrevistar a la China Suárez en una nota que prometía y mucho. Sin embargo, las fuertes exigencias de la actriz llevaron a que la producción la cancelara. El periodista explicó el intercambio que tuvieron.

11 nov 2025, 22:07
Diego Leuco contó toda la verdad sobre la cancelación de la nota a la China Suárez: "Me llamó..."

Diego Leuco explicó cómo fue que la China Suárez decidió bajarse a último momento de la entrevista que tenía programada para Luzu TV, y dio detalles sobre los motivos detrás de la inesperada decisión que generó un fuerte revuelo.

La actriz había sido invitada a Antes que Nadie para una entrevista en profundidad y todo marchaba con normalidad. Sin embargo, una repentina exigencia de que la nota fuera conducida por Nico Occhiato, figura principal del canal, habría generado malestar en la producción, lo que finalmente llevó a que la entrevista quedara suspendida. ¿Qué pasó?

“Me parece que pueden pedir lo que ellos crean que es mejor, pero ante la insistencia o el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. No desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y pierde un poco de gracia todo", leyó Yanina Latorre en SQP (América) el mensaje que le envió en primer lugar el reconocido periodista.

Además, mencionó que Suárez se comunicó para intentar aclarar los dichos: "Igual, nobleza obliga -y quiero decirlo-: recién me llamó la China y también el manager, y me dijeron que no fue tan así como nosotros entendimos. Le dije que, de mi parte, está todo bien y que en otra oportunidad hacemos una nota".

Por qué bajaron la nota a la China Suárez

La esperada entrevista que la China Suárez iba a brindar en el canal de streaming Luzu TV fue finalmente cancelada, a pesar de que su participación ya estaba confirmada y había despertado gran expectativa entre los seguidores de la señal.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no formará parte del programa Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco.

“La China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”, contó la conductora al aire. De acuerdo con su versión, la entrevista estaba pactada, pero se frustró en las últimas horas a raíz de una exigencia de la actriz.

Además, explicó Yanina que el pedido no fue bien recibido por la producción y que dicha condición habría generado cierta incomodidad interna, por lo que finalmente los responsables del canal decidieron no avanzar con la nota: “La China pidió que Nico Occhiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”.

Así, la aparición de la China en el importante canal de streaming quedó en suspenso y sin fecha confirmada. La cancelación sorprendió no solo por el perfil mediático de la actriz, sino también por el trasfondo de tensiones y versiones cruzadas que dejó la situación.

     

 

