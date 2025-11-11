Diego Leuco contó toda la verdad sobre la cancelación de la nota a la China Suárez: "Me llamó..."

Embed

Por qué bajaron la nota a la China Suárez

La esperada entrevista que la China Suárez iba a brindar en el canal de streaming Luzu TV fue finalmente cancelada, a pesar de que su participación ya estaba confirmada y había despertado gran expectativa entre los seguidores de la señal.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no formará parte del programa Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco.

“La China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”, contó la conductora al aire. De acuerdo con su versión, la entrevista estaba pactada, pero se frustró en las últimas horas a raíz de una exigencia de la actriz.

Además, explicó Yanina que el pedido no fue bien recibido por la producción y que dicha condición habría generado cierta incomodidad interna, por lo que finalmente los responsables del canal decidieron no avanzar con la nota: “La China pidió que Nico Occhiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”.

Así, la aparición de la China en el importante canal de streaming quedó en suspenso y sin fecha confirmada. La cancelación sorprendió no solo por el perfil mediático de la actriz, sino también por el trasfondo de tensiones y versiones cruzadas que dejó la situación.