China Suárez se descuidó y Lauty Gram expuso una foto íntima en la cama: ¿dedicada a Rusherking?

En el posteo, Lauty Gram solo agregó el emoji de un corazón y una tema, "Más rica que ayer", un hit de Anuel AA, DJ Luian y Mambo Kingz. Para muchos fans de esta pareja, la letra de esa canción contiene frases que podrían interpretarse como un palito para Rusherking, el ex de La China.

“Bebecita, estás más rica que ayer (rica que ayer)/ Qué bueno fue volverte a ver (volverte a ver)/ Se ve que no te sabe querer (-er)/ Conmigo te ve’ mejor que con él”, dice dicha música.

Lo cierto es que Lauty Gram y La China están viviendo un excelente presente a nivel personal y profesional. ¿Cuál será el siguiente paso?

Ángela Torres reveló la drástica decisión que tomó China Suárez tras blanquear su romance con Rusherking

Si bien por el momento tratan de mantener su intimidad al resguardo de la prensa, es de público conocimiento que Ángela Torres está viviendo un romance con Rusherking.

Desde que se supo el amorío de la actriz y cantante con el referente del trap, todos hablaron de La China Suárez y qué opinaría del vínculo de su ex con la hija de Gloria Carrá.

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), Ángela Torres remarcó que no quiere exponer detalles de su relación con Rusherking. "Estoy bien, estoy contenta, pero no voy a dar más detalles".

Ante la insistencia del cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la actriz y cantante soltó más declaraciones. "Por ahora no vamos a convivir", aclaró y, cuando le preguntaron por La China Suárez, reveló una bomba.

Ángela contó que la ex de Rusheking la bloqueó en las redes. "Creo que me tiene bloqueada. Ni idea. Yo no me hago cargo. Yo no dejé de seguir a nadie", advirtió.