China Súarez sorprendió al dedicarle un mensaje a la hija de Pampita y Roberto García Moritán 

Y este fin de semana, la conductora de El hotel de los famosos compartió un emotivo posteo por el primer cumpleaños de Ana y La China Suárez le dejó un tierno mensaje.

Pampita había publicado un emotivo posteo por el año de su nena, en donde mostraba el festejo que tuvo en Ibiza durante sus vacaciones y a los saludos de amigas famosas y compañeros de la farándula local sorprendió el mensaje que le dedicó la actriz. “Feliz nacimiento, bebita linda”, puso Eugenia en Instagram.

China Suárez

La dura opinión de China Suárez sobre la buena onda que existe entre Benjamín Vicuña y Pampita

Este lunes en Mañanísima, Pampito analizó una picante frase de Lo Que Dicen De Mí, el primer tema de la China Suárez como cantante solista, y no solo aseguró que se la dedicó a Benjamín Vicuña, también recordó una fuerte opinión de la actriz, ni bien se separó del actor chileno, respecto a su acercamiento con Pampita.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", indica una de las estrofas del tema que escribió la China.

Desmenuzando a fondo la letra, Pampito comentó: "Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron".

Luego sumó de manera explosiva: "Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella".