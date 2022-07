El pedido desesperado de una amiga a La China Suárez y su sorprendente reacción

La “China” compartió a través de Instagram una historia en la que se podía ver cómo su amiga le pedía reunirse con ella porque la necesitaba, ¿el motivo? lo desconocemos.

China Suárez

Lo que sí sabemos es que Euge sabe cómo ser una verdadera amiga y no tardó ni 5 minutos en responder para estar presente. Se pudo ver que unas horas más tarde se encontró con su amiga para compartir un fernet y hacer de ese momento, un encuentro único.

Actualmente La China Suárez se encuentra en Orlando y, hasta estando de viaje, demostró ser una gran amiga, sino la mejor, haciéndole honor a este día marcado en el calendario, y demostró que es posible contar siempre con un fernet para sanar el corazón, un fiel compañero para todos los momentos importantes.

Embed

La dura opinión de China Suárez sobre la buena onda que existe entre Benjamín Vicuña y Pampita

Este lunes en Mañanísima, Pampito analizó una picante frase de Lo Que Dicen De Mí, el primer tema de la China Suárez como cantante solista, y no solo aseguró que se la dedicó a Benjamín Vicuña, también recordó una fuerte opinión de la actriz, ni bien se separó del actor chileno, respecto a su acercamiento con Pampita.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", indica una de las estrofas del tema que escribió la China.

Desmenuzando a fondo la letra, Pampito comentó: "Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron".

Luego sumó de manera explosiva: "Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella".