Chino Leunis y Karin Rodríguez: a cuatro años de la separación se supieron los verdaderos motivos

“Se terminó el amor”, dijeron ambos al confirmar públicamente el rompimiento.

“Esa charla es dura, pero es necesaria cuando vos querés realmente a alguien. Uno en un momento conecta con alguien y a veces eso no sucede”, se animó a contar el Chino en el ciclo de Andy Kusnetsoff, PH.

Karim por su parte, publicó algunos mensajes que no mostraron que estaba muy feliz con la ruptura. "Tal vez la vida no es sobre convertirte en algo. Tal vez es acerca de desconvertirte de todo eso que no sos para finalmente ser quien estabas destinado a ser desde el primer momento", escribió.

“Fue una cuestión de sinceridad. De hecho, mi actual pareja la conoce. Nos hemos cruzado por los niños y hay buena onda. Estamos en armonía. Eso es más importante y más teniendo niños”, detalló.

El Chino Leunis conoció luego a Macarena, se enamoró y luego de dos años juntos decidieron casarse en secreto en septiembre de 2021.

Pampita y el Chino Leunis adelantan El hotel de los famosos 2

Cuando faltan todavía unas horas para verse la gran final de El hotel de los famosos el próximo lunes la pantalla de El Trece, BoxFish y el canal decidieron adelantar la segunda edición del reality asegurándose a Pampita y el Chino Leunis en la conducción para darle batalla a Telefe en lo que resta del año, con el regreso de Gran Hermano, de la mano de Santiago del Moro.

Según informó la periodista Laura Ubfal, "en octubre comenzará a grabarse la segunda emisión de El Hotel de los famosos" ante los buenos resultados obtenidos por el canal que comanda Adrián Suar en materia de rating de manera sostenida, y de cara a la vuelta de la madre de todos los realities en la vereda de enfrente.

La segunda edición de El hotel de los famosos volverá a grabarse en la misma estancia de Cañuelas donde transcurrió la primera versión.

Si bien la idea original era que la segunda edición del formato que llevaron adelante de manera eficaz Pampita y el Chino Leunis comenzase a tomar forma recién hacia fin de año para estar nuevamente en pantalla durante el verano, teniendo en cuenta que noviembre será un mes complejo por el Mundial de Qatar, El Trece quiere salir a competirle a Telefe con un formato similar, por lo que repetirá la fórmula.

Es así que, mientras definen la lista de participantes 'famosos' a encerrarse mezclando actores, influencers y deportistas de diferentes edades, los que están asegurados hasta el momento son los conductores: Pampita y el Chino Leunis. En tanto, desde su sitio Laubfal, la colaboradora semanal de Intrusos (América TV) adelantó que más allá de los nombres que circularon, por estas horas la producción baraja los nombres de Mónica, la madre de Locho Loccisano, Ariel 'el burrito' Ortega, así como Camila Homs y Charlotte Caniggia en una suerte de lista de personajes a convencer.