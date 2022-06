Martín Salwe pidió perdón tras el tenso momento con el Chino Leunis en El hotel de los famosos

Lo cierto es que tras ese episodio, el participante se mostró más sereno y reflexivo y ante los conductores Chino Leunis y Pampita reconoció su error tras las primeras palabras de Lissa Vera.

“Lo de ayer me puso muy triste, la reacción con ustedes, también con Locho… no me reconozco de esa manera, ni cerca. No sólo en un juego sino en la vida, no soy así”, indicó el locutor.

Y remarcó: “Pero bueno, son momentos. Ayer perdí el control y quiero retomarlo, tener ese temple, estabilidad, volver a enfocarme, a no estar aburrido, a tener cosas para hacer y volver a fojas cero o a foja dos o tres”.

“Quiero ser el Martín del principio, no el insoportable lo prometo, pero a uno más copado y más alegre”, dejó en claro Martín Salwe. Veremos si logra cumplirlo.

Belu Lucius opinó sobre el romance entre su hermana Emily y Martín Salwe

Belu Lucius opinó poco de su hermana Emily Lucius desde que se sumó al reality El hotel de los famosos, El Trece. La influencer ya contó que su hermana entró por un motivo que aún no develó pero en medio de todo esto, comenzó un romance con Martín Salwe, otro de los participantes.

Si bien las hermanas son super compinches, desde que ingresó no han vuelto a hablar, entonces Belu no sabe bien que le pasa a Emily con esta nueva conquista. Sin embargo, por los años de contarse todo percibe qué es lo que siente.

“¿La vez enamorada a Emily de Martín?”, le preguntó Estefi Berardi a Belu por WhatsApp, y compartió su respuesta en Mañanísima.

“No sé si está enamorada, pero que le gusta, le gusta, sino no estaría con él”, contestó la influencer de cómo ve a su hermana junto al participante.

Martín Salwe ya había tenido un romance dentro del reality. El comenzó a salir con Silvina Luna, pero la participante fue eliminada y cuando entró Emily no dudó en comenzar algo con ella también.