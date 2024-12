Chris Martin sorprendió a Tini Stoessel con un saludo muy especial en el programa de Susana Giménez

Luego, la producción sorprendió a la joven y mostró un video con el saludo de Martin. “Yo tuve un sueño. Oí una canción, afuera de un edificio en un concierto y esta canción es ‘We pray’”, expresó el músico en español.

“En el sueño estaba Tini cantando. Tini es una artista maravillosa, alucinante, muy gentil, amable y super cool. Es un talento que no puedo creer, con una voz que es un regalo de Dios. Es una humana perfecta”, cerró Chris Martin.

Ni bien terminó el video, Tini se emocionó y Susana manifestó asombrada: "¡Mi amor! Es emocionante. ¡Además, qué bien que habla español!".

Embed

El sutil palito de Rodrigo de Paul tras el tema de Tini Stoessel dedicado a su relación

Tras las muchas repercusiones que generó El Cielo, la nueva canción que Tini Stoessel lanzó este 5 de diciembre que muchos aseguran está que dedicada a Rodrigo de Paul y el fracaso de su noviazgo con él, el futbolista llamó la atención de todos con un sugerente posteo que no pasó para nada desapercibido.

"Ojalá siguiera enamorada de vos, Ojalá te viera como me ves vos, Mi corazón no te siente, aunque te ve, Ojalá no fuese tuya esta canción, Si te mentí, baby, te pido perdón, Si yo intenté quedarme y no me salió, Te juro al cien que a mí también me dolió", puede escuchársela entonar a Stoessel en la primera estrofa.

Embed

Así como a lo largo del resto de la canción, hay pasajes claramente llamativos como "Lo que pasó entre tú y yo, Fue lindo mientras duró, Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada", o "Lo que pasó entre tú y yo, Fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó, Justo en el momento en el que yo te abrazaba", que muchos aseguran que De Paul es el destinario absoluto de este mensaje.

Así las cosas, a pesar de que De Paul no hizo ningún comentario al respecto, se limitó a compartir en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve con su remera levantada dejando al descubierto sus muchos tatuajes, entre los que se ve claramente el que se hizo con el nombre de Tini mientras que estaban en pareja.

Esta acción fue tomada por los internautas como una indirecta por parte de Rodrigo dando a entender que quien terminó la relación fue ella y no él, así como también que sigue enamorado mientras que ella ya estaría viviendo una nueva relación sentimental con su colega Young Miko.