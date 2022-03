¿Chris Rock y la mujer de Will Smith fueron amantes?

En ese momento, Will subió al escenario a darle un golpe al comediante. Después, la estrella de Hollywood regresó a su butaca, pero siguió a los gritos: "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca".

A días de la gala de los Oscar 2022, se conoció una versión sobre el origen de la enemistad del actor y el humorista.

Según trascendió, Chris y Jada Pinkett habrían sido amantes.

El humorista y la actriz fueron parte del elenco de doblaje de la película Madagascar.

Jada prestaba su voz a Gloria, la hipopótamo, y Rock se encargaba de Marty, la cebra. En ese entonces, corrió un rumor que aseguraba que habían miradas cómplices y algo más que una amistad entre ellos.

Ninguno de los dos confirmó ni desmintió esa información, pero dos años después del estreno de Madagascar 3, en 2014, el humorista reconocía en público que le había sido infiel a su mujer.

La cachetada de Will Smith al presentador de los Oscar 2022 ha provocado la resurrección de este rumor, que podría explicar el origen de la supuesta enemistad entre el actor y el comediante.

Premios Oscar 2022: la reacción del hijo de Will Smith tras la cachetada que su papá a Chris Rock

Will Smith protagonizó el momento más comentado de la historia de los Premios Oscar.

El domingo, en medio de la ceremonia, el actor le dio una cachetada al humorista, Chris Rock, por haber hecho un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett.

El hijo de Will Smith, Jaden Smith, se refirió a lo que ocurrió en la entrega de los premios Oscar.

El joven actor publicó un mensaje en su cuneta de Twitter, en el cual claramente hace referencia a la cachetada que su padre le dio a Chris Rock.

https://twitter.com/jaden/status/1508295733551632389 And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

"And that's how we do it (Y así lo hacemos nosotros)", escribió Jaden Smith, en respaldo al accionar de su padre.