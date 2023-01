Cinthia Fernández cuestionó a Melody Luz por pedir dinero para las notas

Y en un video, siguió contra los periodistas: "Ya la panza no se puede ocultar. Estábamos esperando comunicarlo nosotros porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo, cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno, pero les re cabio".

melody luz.jpg

En este sentido, Cinthia Fernández fue contundente contra Melody Luz desde el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, y la cuestionó por sus actitudes y el decir que no hablará con la prensa si no hay dinero a cambio.

“¿A vos te destrató por ponerlo en redes? Está ofendidísima Lady Di. Su actual mujer bardeó a toda la prensa. Decirle a la prensa ‘te re cabió’ no me parece bien”, criticó la panelista.

Y amplió: “Considero que sí tiene razón en que se tiene que respetar los tiempos de la maternidad y de anunciarla porque tiene que haber un tiempo seguro y prudencial, pero eso en el medio ya lo tenemos”.

“Uno puede contestar con respeto y decir ‘no quiero contestar’, pero no eso de ‘les re cabió’. Es como una Mariana Nannis criada a polenta. Pide que le paguen para hacer una nota. ¿Pero quién le va a pagar, por favor? No se hace eso. A mí no me gusta”, cerró certera.

Embed

La reacción de Mariana Nannis ante el bebé que esperan Melody Luz y Alex Caniggia

Desde sus historias de Instagram quien reaccionó ante esta linda noticia fue Mariana Nannis. La madre de Alex Caniggia compartió dos historias desde Instagram con dos videos distintos para expresar sus sentimientos luego de la feliz noticia anunciada por su hijo.

La ex de Claudio Caniggia compartió un video de una mujer entonando la canción Feel this moment, de Pitbull y Christina Aguilera, en la que el recorte de la grabación decía: “Un día cuando la luz esté brillando, estaré en mi castillo dorado, pero hasta que las puertas estén abiertas, solo quiero sentir este momento. Solo quiero sentir este momento”.

Y luego, compartió otro video con la leyenda "Hey you, happy 2023", dejando en claro su estado de alegría tras el anuncio de su hijo y su novia.