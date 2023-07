Cinthia Fernández explicó cómo se dio la foto con Luciana Salazar que sorprendió a todos y de qué hablaron

“Contexto de la foto con Luli. En realidad, me dieron el mismo palco, no me pregunten si fue casualidad o fue a propósito, al lado de Luciana. Yo estaba con Flavio Mendoza y ella cae después”, comenzó Fernández.

Y explicó: “Viste que mis hijas son hermosamente mágicas y también son barderas. Claro, su hija vio que mis nenas estaban recontra divirtiéndose y se fue acercando. Y Luciana le decía a su hija ‘Matilda, vení’, ‘Matilda, vení’. Yo dije ‘ya está’. Amo que los chicos se diviertan y tengo como debilidad por eso”.

“Cuando la veo a Luciana incómoda, le dije ‘dejala, está todo bien’. Cuestión que después abro una bolsa llena de caramelos, cual madre irresponsable que amo malcriarlos, y le ofrecí un caramelo Matilda y me lo agradeció”, remarcó la madre de Charis, Bella y Francesca.

Y añadió: “Cuando nos vieron juntas, era muy atractivo pedirnos una foto y pasó Paula Varela que quería una. Sacamos ‘foto Hollywood low cost’ y justo Luciana quedó al lado mío. Juro que, si lo armábamos, no nos salía. Ahí, ella como que se aleja, pero después se dio que Mati termino a upa de una de mis hijas. Eso desactivó cualquier tipo de incomodidad”.

Y cerró picante: “Cuando se fue, saludó. Hace mucho que no cruzábamos palabra y no fue más que eso, no es que hablamos, ni nada. Fue una situación linda, de ver a nuestros hijos juntos. Yo la tengo bloqueada y ella también. Lo que Baclini no hizo, Disney pudo”.

cinthia fernandez luciana salazar.jpg

Picante reacción de Cinthia Fernández al enterarse de la inhabilitación a Aníbal Lotocki: "El carnicero..."

Aníbal Lotocki fue inhabilitado por la Justicia para seguir ejerciendo la medicina, según confirmaron el jueves como en el ciclo Intrusos, América Tv, tras la denuncia de su ex pareja, Pamela Sosa.

"Se conoció el documento que inhabilita a Aníbal a operar", anunció Marcela Tauro en el programa de las tardes. Y Guido Zaffora amplió mientras se leía la resolución judicial: "Se impone a Rubén Aníbal Lotocki la inhabilitación para ejercer la profesión de médico, con carácter cautelar".

"Esto fue por el pedido de Pamela Sosa. Ella pidió nuevamente que se inhabilitado. Lo pidió nuevamente porque ya se había solicitado antes y la Justicia no le había dado lugar a esa petición. Ahora, la Justicia resolvió a favor de las víctimas. No puede ejercer hasta que la condena quede firme", sostuvo Maite Peñoñori.

Lo cierto es que tras esta resolución de la Justicia ante tantos casos denunciados contra Lotocki, Cinthia Fernández reaccionó con todo desde Twitter y se alegró por esta resolución, aunque cuestionó los tiempos que se tomaron para esta determinación donde el polémico cirujano pudo seguir haciendo su trabajo de manera normal.

"Al fin un poco de justicia con el carnicero del No cirujano plástico! Al fin loco! La justicia necesito una terapia y varias muertes en serio ???? Que papelón! Al menos llegó", expresó contundente la panelista.