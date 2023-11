Cinthia Fernández explicó por qué viajó a Uruguay: ¿quién es su nueva conquista?

Embed

"¿A quién te estás comiendo en Uruguay? Lo leí en algún lado...", le preguntó Ángel de Brito sin filtros a Fernández. A lo que la panelista explicó respecto a su reciente viaje al país vecino.

"Fui a un casamiento de una amiga ¡Pero mirá si me lo iba a perder una joda! No tengo nunca una joda. Fui a la casa de mi amiga. Lo pueden chequear, estoy en el ingreso del hotel", comentó Fernández.

"Es un barrio cerrado. Siempre voy a vacacionar ahí. Si no hubiese salido hasta en la tapa de los diarios", agregó la panelista, negando cualquier tipo de vínculo sentimental con alguien.

"¿Nada, nada, estás comiendo? No me digas que desde Baclini...", indagó el conductor. Y ahí Cinthia reconoció: "Me desoxidé. Saqué la telaraña". Y aclaró además que no fue en Uruguay y que no es una persona del medio. "No tengo nada, estoy sola", dejó en claro.

La insólita exigencia de Matías Defederico que desató la furia de Cinthia Fernández

A más de cinco años de la escandalosa separación de Cinthia Fernández y Matías Defederico, los padres de Charis, Bella y Francesca siguen en pie de guerra por la cuota alimentaria de las menores.

Y todas las idas y vueltas judiciales van saliendo a la luz, dado que la mediática no duda en exponerlo cada vez que puede ante el incumplimiento del ex futbolista para con sus hijas.

Cinthia visitó el programa A la Barbarossa, Telefe, y contó furibunda la provocadora actitud de Defederico para resolver el conflicto de larga data. "Él ahora me está pidiendo plata", reveló visiblemente indignada.

Y detalló que el pedido del deportista “Es para saldar la saldar su deuda con la casa y que le dé plata, para que se den una idea del cinismo”.

Ante la sorpresa de Georgina Barbarossa, Cinthia amplió que “la negociación es que no pague más alimentos, porque me va a deber toda la vida. Después tengo que inhibirlo otra vez”.

Fue allí cuando dio detalles del conflicto con la propiedad por la que pelean: "La casa está a nombre de él. Pero es un bien ganancial que compramos cuando estábamos casados", y admitió: "Yo hice la casa a nueva para que mis hijas vivan en un lugar lindo, tengo mis posibilidades, pero pierdo por donde la miren".

“Le ofrecí saldar sus deudas poniendo la casa a nombre de las hijas. Él no tendría problemas con la licencia de conducir, ni para salir del país, y un montón de cosas por las que hoy casi ni puede vivir porque está acorralado por la Justicia”, confió entonces la mediática.

Pero lo que más enfureció a Fernández fue cuando su ex marido la chicaneó preguntándole irónico si la propuesta era "Para que metas un macho como metiste a Martín".

"Mi ex, Baclini, que tenía su departamento y de hecho pagaba el colegio de mis hijas”, concluyó Cinthia Fernández hecha un demonio ante semejante reacción del padre de sus hijas, que mientras tanto sigue sin cumplir sus obligaciones de padre.