Cinthia Fernández expuso a los hombres que le escriben mensajes obscenos: "Algunos tienen foto con..."

“¿Posición favorita en el sexo?”, “Tu mejor foto en tanga”, “¿Te gusta por la colita?”, “¿Mañanero, nocturno o siestero?”, “¿Hacés encuentros?”, “Tu culo es lo mejor que vi en mi vida”, fueron algunos de los mensajes que expuso la bailarina en sus historias de Instagram.

cinthia fernandez.jpg

“¿Por qué siempre decís pajerlis despectivamente si gracias a ellos hiciste plata?”, fue la pregunta de un seguidor que motivó la exposición de estos tremendos mensajes.

A lo que Cinthia Fernández aclaró cansada de leer estos comentarios desagradables: “Mi cuerpo lo muestro cómo y cuándo se me canta porque soy libre. No les da derecho sobre mí. Me dan asco, algunos tienen foto de perfil con la jermu. En fin, se van multiplicando”.

Después, otro usuario le consultó si hay "algún jugador que le guste", y ella respondió contundente: "Mis hijas".

cinthia fernandez 1.jpg

Cinthia Fernández furiosa contra Matías Defederico: volvió a llamarlo rata y le trabó un embargo millonario

Después del escándalo del gas pimienta con sus vecinos, Cinthia Fernández sumó otro dolor de cabeza en las últimas horas. Si bien se trata de una batalla que viene librando desde hace años contra el padre de sus tres hijas, Matías Defederico, por el cumplimiento de la cuota alimentaria, la mediática volvió a disparar contra el ex futbolista tratándolo de miserable una vez más.

La bailarina compartió este jueves desde sus Instagram Stories un claro mensaje dirigido al papá de Charis, Bella y Francesca. Picante como de costumbre, Cinthia posteó la cabeza de una persona de espaldas, con un singular dibujo en el corte de pelo: el de una rata, en alusión a sus incumplimientos económicos para la manutención de sus hijas.

“Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que te mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo”, se lee en la captura del mensaje con el que le avisaron a Cinthia Fernández que su ex no acusó recibo de su último reclamo monetario. Así, desde la misma historia virtual advirtió que desde la vía legal hará efectivo un nuevo embargo por una cifra millonaria.

“El luchón sigue sin contestar. Ahí va otro embargo de $2.500.000″, escribió la panelista de Nosotros a la mañana, El Trece. Pero eso no fue todo. Porque adornó la storie con una canción de fondo bastante gráfica que dice: “El papá luchón piensa que con 200 pesos mantiene a su bendición”.