Cinthia Fernández durísima con Mauro Icardi por sus historias contra Wanda Nara: "Violento, nabo y perejil"

"Un violento, violencia económica y también verbal. Es un nabo este pibe...", dijo la panelista mientras el Pollo Álvarez repasaba en la pantalla las historias del delantero del Galatasaray vía Instagram donde afirmaba que no le había querido pagar los pasajes a Wanda para que viaje a Turquía.

Y agregó reconociéndole una virtud a Mauro: “Te juro que es lo único bueno que le encuentro, que se hizo cargo de chicos que no eran de él y que se hizo cargo y ensambló una familia para la edad que tenía”.

“Así como lo mato, que me parece un nabo y un perejil, es lo único bueno que tiene, que se hace cargo de dos nenas y es difícil”, finalizó Cinthia Fernández.

Las duras historias de Mauro Icardi sobre su relación con Wanda Nara

Mauro Icardi confirmó que sus hijas Isabella y Francesca viven con él y que las pequeñas vieron hace 10 días a su madre "cuando tuvo sus días libres y viajó a Estambul".

Un seguidor le consultó si estaba separado de Wanda Nara, a lo que el delantero explicó certero: "La única verdad es que me pidió lo de los pasajes y le dije que no, entonces 'está separada'. Y van? Cuántas? Ya me aburrió hasta mi".

Y remarcó ante el mensaje de una seguidora que le señaló que se case con ella y deje de sufrir: "No sufro y me cago de risa con tantos inventos... Segundo porque estoy casado hace diez años", aclaró el futbolista.

"Me pidió que le pague los pasajes y le dije que no! De ahí viene el estoy separada y todo el circo. Ya me aburrió hasta a mí. No se coman el verso ni los inventos de las infidelidades", lanzó contundente el futbolista.