Cinthia Fernández furiosa contra Matías Defederico: volvió a llamarlo rata y le trabó un embargo millonario

Cinthia Fernández nuevo embargo a Defederico - IG.jpeg

“Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que te mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo” se lee en la captura del mensaje con el que le avisaron a Cinthia Fernández que su ex no acusó recibo de su último reclamo monetario. Así, desde la misma historia virtual advirtió que desde la vía legal hará efectivo un nuevo embargo por una cifra millonaria.

“El luchón sigue sin contestar. Ahí va otro embargo de $2.500.000″, escribió la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece). Pero eso no fue todo. Porque adornó la storie con una canción de fondo bastante gráfica que dice: “El papá luchón piensa que con 200 pesos mantiene a su bendición”.

Embed

Cinthia Fernández saludó a Matías Defederico por el día mundial de la rata: la sorprendente respuesta del ex futbolista

A comienzos de abril, Cinthia Fernández volvió a reavivar la feroz guerra que mantiene hace tiempo con su ex y padre de sus tres hijas, Matías Defederico.

Desde sus historias de Instagram, la panelista del ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, lanzó un particular mensaje y dardo directo al padre de Charis, Bella y Francesca.

"4 de abril: día mundial de la rata. Se adelantó el día del padre acaso??? Hasta el papá de tu bendi tiene su día", expresó Cinthia en una tremenda historia con emojis de risa.

cinthia fernandez rata.jpg

Luego, la respuesta del ex futbolista fue mostrarse trabajando en plena obra, como parte de su nuevo trabajo en el rubro inmobiliario en el barrio San Sebastián, en Zona Norte. Defederico mostró los avances de todo lo que están trabajando los obreros en lugar.

matias defederico rata.jpg

Lo cierto es que luego, Cinthia grabó un video de la rata que tiene en su casa y se mostró muy cariñosa con el animal. Incluso, mostró un fuerte mensaje que le envió una seguidora luego de que vinculó a la rata con el padre de sus hijas.

"Me parecía una falta de respeto llamar rata a un soret... sin vida! Es un insulto a un animal que no tiene la culpa del humano de mier..!", le escribió la seguidora y Cinthia Fernández lo compartió agregando: "Mucho feliz día pero tu seguidora tiene razón".