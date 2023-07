Cinthia Fernández expuso a Matías Defederico contando la millonaria suma que debe por alimentos

“Es tan poca plata la que me pasa que ni me acuerdo. Son tremendos, él y su madre. Me pidieron el alquiler de la mitad de mi casa, imaginate. Ellos van ratas por la vida como si nada, viven una vida carita, pero para las pibas, nada”, deslizó la mamá de Charis, Bella y Francesca ante el asombro del Negro Oro, a cargo de la conducción del ciclo por estas semanas.

“Me debe 40 mil dólares de alimentos”, lanzó entonces Fernández. Indignado, el conductor intervino: “Ella es talentosa, trabajadora, querida… pero las nenas tienen derecho a que paguen lo que debe. Arrancamos una campaña para que lo haga”. “¿Tenés tiempo para esperar? Hace cinco años que espero y nada”, preguntó entonces Cinthia, a pura ironía.

“Yo toda la vida gané menos que él. Si hoy pasa al revés es porque me rompo el lomo laburando”, indicó Fernández, y concluyó remarcando: “Pero bueno, pasa esto de que la madre ‘siempre tiene que poder’. Él está inhibido hasta la médula y embargado de todos lados. Pasa bienes y propiedades a nombre de otra persona para zafar”.

Cinthia Fernández le dedicó una durísima canción a Matías Defederico

Cinthia Fernández reaccionó con todo otra vez contra Matías Defederico desde las redes sociales al indignarse por el monto de cuota alimentaria que le pasa actualmente por sus las tres hijas que tienen Charis, Bella y Francesca.

La panelista mostró en Instagram la transferencia que le hizo el ex futbolista por 55 mil pesos y se quejó de la falta de actualización de ese número ya que no le alcanza. “Buen día, me explotó el MD con este tema... El que no se entera parece que es el papá de las bendi, el cual la inflación no le llega nunca”, indicó muy molesta Cinthia en sus historias.

Además, compartió varias capturas de mensajes de sus seguidores apoyándola y cuestionando el monto que le transfirió su ex marido desde su cuenta, con una particular canción de fondo al ritmo del clásico Ocho cuarenta del Potro Rodrigo.

"También sabe que como madre, nada les voy a hacer faltar, obvio amiga, entonces se sienta tranquilo a ver la deuda pasar. Con suerte le toca una feria y él tiene para otro mes más, para el juez en las vacaciones los chicos no comen más", dice con su voz Cinthia.

Y sigue: "Pero llega un momento y va a tener que pagar, pero ahí te pido una audiencia donde empieza a llorar: ‘Señor juez, todo esto no puedo pagar, ella me quiere robar’".

"Y ahí sabés qué pasa, ahí te trata de loca y tenés que demostrar que el tipo está mintiendo y te quiere cagar. Y armate de paciencia si ya no das más, que te la va a complicar, pero va a pagar...”, finaliza la polémica canción.