Cinthia Fernández habló de una posible reconciliación con Martín Baclini: "Fue el hombre más importante"

La modelo había comenzado una relación con el empresario rosarino en 2018 y el vínculo duró poco más de un año y medio. Tiempo después, Fernández había dicho en reiteradas oportunidades que aún seguía enamorada de él y había remarcado que su relación había terminado en buenos terminos.

Ante la consulta del seguidor, Cinthia aseguró: “¡Si ya no volvimos no va a pasar!”. Y agregó: "Me lo preguntan siempre. Fue el hombre más importante de mi vida, pero no vamos a volver".

Cinthia Fernández historia ig.jpg

Cinthia Fernández sufrió un doloroso accidente en sus vacaciones: el video

Cinthia Fernández sufrió un accidente en sus vacaciones de verano junto a sus tres hijas Charis, Bella y Francesca en un exclusivo resort de San Pedro y mostró el video en las redes sociales.

Todo venía de la mejor manera pero la panelista sufrió un percance al ir a un parque acuático y contó qué le pasó.

Embed

La ex de Matías Defederico reveló que sufrió una herida en su pierna derecha al participar del clásico juego del tobogán ubicado a varios metros de altura y que te conduce al agua.

"De los creadores de jugando al paintball en Uruguay perdí una uña, llega... Me arranqué el pedazo en un tobogán", describió con su estilo la panelista desde sus historias de Instagram.

Y luego bromeó: "Es que amo llevarme un recuerdo de mis vacaciones. Algunos llevan alfajores, otros...".

cinthia fernandez accidente.jpg