Cinthia Fernández incineró a Martín Baclini con uno de los pedidos que le hacía: "Me quería hacer..."

En tanto, ahora desde Momento D (El Trece), Cinthia Fernández volvió a nombrar a su ex. En medio del debate de los muchos tatuajes que tiene en el cuerpo Mauro Icardi, la panelista fue directa: "Al jugador de fútbol le encanta la birra, en algún momento se la pasan a panza chopera todos los cuadraditos...".

Cinthia Fernández Baclini tatuado - Momento D - captura.jpg

Fue allí cuando Pampito le recordó que Martín Baclini está todo tatuado, por lo que Cinthia disparó enérgica: "Te voy a contar una cosa de Baclini. Me quiso hacer sacar mis tatuajes, nos separamos y se tatuó todo el cuerpo".

"No entienden lo que me rompió las que no tengo colgando. Me quemó la cabeza, me hizo averiguar lugares para sacarme mis tatuajes porque dijo que me quedaban 'grasas' y se tatuó todo el cuerpo cuando se separó de mí", concluyó visiblemente molesta por el tema.

Cinthia Fernández y Martín Baclini mantienen una buena relación a pesar de que hace tiempo dejaron de ser pareja, sobre todo por el cariño del empresario rosarino le tomó a las tres hijas de la panelista, Charis, Bella y Francesca.

Días atrás, Cinthia contó que arreglaron que el empresario le daría algo a sus niñas, para eso la morocha iría a buscarlo a su casa. Sin embargo, al llegar al lugar Baclini no la atendió y le dejó las cosas en el bar de la esquina.

baclini.jpg

Esto hizo enojar a la panelista que hizo un descargo en las redes. "Estoy abajo de la casa de Baclini, ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes", dijo Cinthia.

Consultado al respecto, el empresario bajó un poco los decibeles de la acusación y aclaró los tantos.

“Seguramente está haciendo una broma. Simplemente le tenía que dar unas cosas para sus hijas que me había pedido y se las deje en la esquina de mi casa”, señaló Martín Baclini en diálogo con PrimiciasYa.