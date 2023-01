Cinthia Fernández, indignada con el abogado del club de los rugbiers: "Qué falta de respeto a la familia"

"Ay Dios, qué falta de respeto a la familia”, lo cruzó Cinthia, y el respondió que "no le estoy faltando el respeto a nadie, para mí estoy analizando un hecho. Cuando usted se pelea no está pensando en qué va a hacer”.

Pero la cosa no quedó ahí, y Cinthia disparó: "Entienda que hay indignación en la sociedad, por ahí usted no está indignado como la gente, se ve que coincide con el pensamiento del fundador del club”, y el letrado le retrucó que "los chicos entraron al proceso ya condenados por el periodismo y por la sociedad y si los pudieran colgar en la plaza de Zárate, lo harían".

“Entraron condenados porque son asesinos, fueron cobardes por eso entraron condenados. ¿Pero en serio piensa que no van a entrar a un juzgado justamente con la carga social que tuvo este caso? ¿Realmente que no haya una condena social?”, le dijo la ex de MAtías Defederico,

“No me gusta que haya condena social de la gente”, le cuestionó Urra y la panelista le respondió con lo que toda la sociedad piensa: "A mí no me gusta que maten a un pibe de 18 años que tenía toda una vida por delante y que deje a una madre y un padre muertos en vida… Para ustedes, ¿no son asesinos?”, le dijo Cinthia. "Cuando tengan una condena firme, yo voy a decir lo que son", cerró el abogado.

La indignación de Santiago Maratea con los padres de los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa

El reconocido influencer Santiago Maratea dejó tajantes definiciones en el marco del inicio del juicio contra los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, un hecho ocurrido en 2020 y que vuelve a conmocionar a la sociedad.

A través de sus redes sociales, Maratea hizo público su repudio a los 8 jóvenes que golpearon hasta asesinar al chico de 18 años a la salida de un boliche en Villa Gesell.

“Fernando estaba con amigos vacacionando y se cruza con estos ocho asesinos que le pegan y lo matan, se dividen las tareas”, arrancó en uno de sus posteos en sus historias de Instagram. Luego criticó el hecho de que no haya cadena perpetua en la Argentina. Por último, le pidió a la sociedad que no abandone a los familiares de Fernando Báez Sosa en su lucha.

“No puedo creer que los padres de los asesinos los defienden. Buscan todos el mismo abogado, que tengan beneficios en la cárcel y les ponen el barbijo para que no se les vea la cara. Si sos el papá, hacé que dé la cara, jodete porque vos criaste a ese pibe. (…) Criaron asesinos”, lanzó Maratea.

Todo ocurrió el 18 de enero de 2020, cuando Fernando Báez Sosa se encontraba de vacaciones en Villa Gesell junto a sus amigos y fue a bailar al boliche Le Brique. Cuando salió de la disco, fue atacado a golpes. Entre los imputados por el ataque se encuentran: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi.