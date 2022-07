Cinthia Fernández, indignada por ver a dos abuelitos devolviendo productos por no poder pagarlos

Cinthia Fernández captura momento D.jpg Cinthia Fernández forma parte de Momento D, en las tardes del Trece junto a Fabián Doman y equipo.

Así, mientras Marra aseguraba “Hay que comprar todos los productos hoy porque la semana que viene van a estar más caros. Suele pasar en este tipo de escenarios con alta inflación que la gente compra productos que no va a necesitar de forma inmediata, como uno o dos shampoos. Se stockean”, Cinthia Fernández no pudo continuar callada ante frente a la realidad que tenemos frente a nuestros ojos.

Si bien el Doman le aclaró al entrevistado que "stockean quienes pueden y les da el bolsillo", la vedette disparó visiblemente angustiada: “Yo he visto abuelitos devolviendo productos en la caja porque no llegaban. Me partió el alma. Te juro, lo vi yo y no me lo contó nadie”, demostrando que tiene una gran consciencia social y no anda con anteojeras por la vida pendiente solamente de sus cuestiones puramente personales.

Embed

Divas Play: se filtraron las fotos del desnudo total de Cinthia Fernández

En medio de la pelea mediática que atraviesa Cinthia Fernández con su ex marido, Matías Defederico, por sobre todas las cosas la manutención de sus tres hijas, la morocha se sacó toda la rota en una osada producción para Divas Play.

La panelista va por todo en el sitio erótico al que se sumó y del que también son parte otras famosas como Silvina Luna, Florencia Peña y Barbi Silenzi.

En la imagen que se filtró, se la puede ver a Cinthia con los guantes de limpieza, en el baño, más precisamente dentro de la bañadera completamente desnuda.

Cinthia Fernánde desnuda en el baño Divas.jpg

En sus redes, Cinthia solo mostró un poquito de lo que hace en ese sitio y subió una foto en un conjunto negro de cuero muy sexy.

"Si te gusto esta foto y se armó tanto kilombo con esto... ahora te digo, hay video (sic)", señaló Cinthia en un posteo hecho en Twitter adelantando las imágenes osadas que se tomó.