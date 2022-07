La mamá de Matías Defederico letal contra Cinthia Fernández: quiere la tenencia de sus nietas

“Voy a tratar de asesorarse con Mati para ver si podemos tener la tenencia de las nenas. Vamos a hacer una presentación, no nos queda otra”, afirmó Ana.

“Estamos charlando con Mati ahora por la tenencia, estamos muy cansados. No tiene solución, como hace un rato subió a Instagram la deuda, el embargo por la cuota alimentaria. Siempre es la plata. La plata como que tapa todo, como decía Caramelito pasan los años y nosotros no vemos las nenas. Las nenas se criaron en una mentira porque todo lo que sale a decir es mentira”.

“Vamos por la tenencia, viven encerradas en una casa y no es así, huérfanas de todo”.

cinthia fernandez matias defederico.jpg

Entonces, Ana reveló una terrible amenaza de la panelista sobre su embarazo: “Cinthia Fernández es una mitómana, sin ser psicólogo te das cuenta que está mintiendo. (Martín) Baclini dijo que es una mitómana. Cuando la queres dejar es imposible, a Mati le dio miedo que realmente le pasara algo. Enseguida quedó embarazada y a los cinco meses de estar embarazada Mati decidió separarse y ahí vino el problema de que quería interrumpir el embarazo. Ya estaba muy avanzada y la tuvimos que amenazar, que si al otro día aparecía sin la panza la íbamos a denunciar, esta toda la familia de testigo. O sea me cita con un juez, vamos a declarar porque la pasamos".

“Las nenas nacieron porque mi hijo se puso firme con que eso no podía ser como ella quería, o sea, y se quedó al lado de ella por sus hijas. El mismo dijo que se casó porque necesitaba la visa de trabajo. En ningún momento habla de amor".

Ana aseguró que el pasar económico de Matías lejos del fútbol ya no es el mismo. Que cuando hizo plata se “mal gastó” en vez de ahorrarla y le echó la culpa a Fernández. ”Mi hijo le dejó una casa de 600 mil dólares, que no la puede bancar. Entonces si no la puede bancar. La solución es venderla, la vendemos,´toma Mati tu mitad´. Mati ve qué hace, qué proyecta con esa plata para generar más plata para pasarle a las hijas y se terminan los inconvenientes. Pero ella no quiere quedarse con la casa. No se quiere bajar del pedestal. Debe pagar ciento y pico de expensas, vive enfrente Eduardo Fort, vive Cubero”.

Cinthia-Fernández-y-Matías-Defederico y las nenas chiquitas.jpeg

Ana aseguró que Cinthia es una persona muy violenta, sobre todo con su hijo: “Lo puteaba arriba abajo. Le ha tirado cosas desde el primer piso cosas lo que sea, le revoleaba zapatos por la cabeza”.

“Cuando lo acusó de violencia verbal a Baclini, Baclini pagaba el colegio de mis nietas, es una desagradecida. No quiere a nadie, no tiene empatía por nadie. Si no la llevas a una mediación no la calman con nada, no tiene paz”, sumó.

Sobre el contenido erótico que sube a Divas Paly, Ana lo cuestionó y afirmó que no está de acuerdo. “Yo no juzgo a nadie cada uno de su vida hace lo que quiere, pero como ella resguarda tanto a las hijas de tantas cosas de tanta y tiene una página así no sé no coincide lo que hace con lo que dice. No quise decir que si vende contenido erótico es como prostituirse, no se cómo es la página, se qué tenes que pagar 15 dólares para verla”.

“No sé, mostraras el cuerpo, habrá actos subidos de tono…no sé si es una página de prostitución. No creo. No coincide lo que dice con lo que hace, ella critica mucho a Mati con su vida con que fue un fiestero y relaciona con lo que hace ella”.

Además, Ana afirmó que si la ve ahogándose a Cinthia no la ayudaría.

Embed

El duro reproche en vivo de Cinthia Fernández a Ángel de Brito: "¿Y para qué invitaste a...?"

El viernes, Ángel de Brito celebró su cumpleaños e hizo una fiesta donde no faltó absolutamente nadie. Una de las que estuvo antes de la fiesta en su programa de América Tv fue Cinthia Fernández, actual panelista del Trece y ex angelita.

Y Cinthia Fernández no dudó ni un segundo en hacerle un duro reproche en vivo antes de la mega fiesta. Todo se dio en estos términos.

“Yo estoy sola. Con telarañas, peor que nunca”, comentó la panelista de Momento D al aparecer en el ciclo de América, cuando el conductor le preguntó sobre su presente sentimental. “Hoy salimos y te conseguimos novio”, le prometió, pero la modelo le tiró un “palito”.

“¿Y para qué invitaste a mi ex?”, lo interpeló, risueña haciendo que el periodista redoble la apuesta y le recuerde su mediática pelea con su exmarido, Matías Defederico. “Lo tuve que invitar. Viene Defederico y viene la mamá. ¡Invité a tu ex! Viene con la macumba y con todo”, arrojó, divertido.

Al cumple asistieron desde sus actuales angelitas -Yanina Latorre, Pía Shaw, Nazarena Vélez, Andrea Taboada y Estefanía Berardi-, pasando por algunas ex colaboradoras, como Cinthia Fernández o Lourdes Sánchez que fue con el Chato Prada por ejemplo, o compañeros de otros trabajos como la recién separada Guillermina Valdés o Pampita, siempre con su marido Roberto García Moritán, nadie quiso perderse el encuentro para celebrar junto al periodista.