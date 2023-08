Cinthia Fernández mostró el peligroso hallazgo que encontraron en su barrio tras las inundaciones

Es así que la panelista de Bien de mañana (El Trece), afectada como tantas personas, no dudó en subir a sus redes sociales cómo quedó inundada la zona de Escobar donde vive. Si bien primero contó: "Se me inundó todo el local y mi casa... más precisamente mi vestidor. Me llevan los demonios", luego subió una impresionante foto con un cocodrilo en medio del agua aparentemente en las cercanías de su barrio.