Cinthia Fernández mostró el video de la emoción de sus hijas al ver el inesperado resultado de la campaña por Messi

Al mostrar la foto en Instagram, la panelista comentó que sueña con cumplir el deseo de sus tres hijas, que es que el propio Messi le de un like a la imagen. Hasta incluso mencionó a la pareja del futbolista, Antonela Roccuzzo, para que pueda ayudar en la movida.

“Mientras les sacaba la foto, todas contagiadas de la ola rosa que trajo @leomessi, me dijeron ‘Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like. Me muero muerta, tiró una. Es mi sueño de toda la vida. Qué flasheas, tiró la última. Y yo dije, por qué no?’”, precisó Cinthia Fernández.

Y agregó también pidiendo viralizar la campaña: “Ustedes qué dicen, ¿le pedimos un like al número 1 del mundo? Yo la invoco a la reina madre Antonela Roccuzzo a ver si le cumplimos el sueño a las trillis. ¿Qué dicen? ¿Lo lograremos?" Ayuden compartiendo la historia”.

Finalmente, horas después de iniciar su movida virtual, logró su meta: fue Antonela quien dio like a la publicación en Instagram y después Cinthia les mostró la sorpresa a sus hijas.

"Vamos significa que todos los Messi lo vieron, los amo profundamente", decía Cinthia en el video donde estaba muy feliz por la sorpresa que venía para sus tres hijas.

"Miren a Bella cómo se aguanta, se le llenaron los ojos de lágrimas y está aguantando el llanto. Gracias", expresó la panelista mientras miraba la emoción de sus hijas por el me gusta de la esposa de Messi a la campaña que iniciaron.

La bronca y advertencia de Cinthia Fernández después que filmaran a su hija en el cine: "Cabezas de..."

Cinthia Fernández pasó un domingo de salida familiar con sus hijas al cine para ver la película Barbie pero todo terminó de manera inesperada y con mucha bronca que evidenció en un video que compartió en sus historias de Instagram.

La panelista manifestó su total indignación porque grabaron a su hija tras un pequeño percance en el cine cuando se manchó la ropa al derretirse el chocolate que estaba comiendo.

Cinthia se enfureció con una mujer que grabó a una de sus hijas en el baño mientras ella trataba de limpiarle la pollera y dejó expuesta la situación en sus historias de Instagram.

“Recién vengo del cine y estoy indignada. No sabemos cómo a mi hija se le derritió una tableta entera de chocolate arriba de la pollera. Tuve que ir al baño porque se iba a seguir manchando, tenía que sacarle la pollera y tenía una calza abajo", indicó la madre de Charis, Bella y Francesca.

Y agregó con mucha furia: “¿Alguien que me explique la estupidez humada de las personas de estar grabando a una criatura? ¿No entendés que ya la está incomodando la situación que se manchó como para aguantar a una pelot... así (haciendo el gesto de grabar con el celular)? ¿Por qué no respetan? ¿Por qué no se ubican? ¿Qué viven en un termo? Son cabezas de termo, claramente”.

“¿Cuál es la gracia si la que salgo en la tele soy yo? ¿Por qué no dejar de romper las pelotas a la criatura? Gente desubicada como un chupete en el or..”, cerró Cinthia Fernández a pura indignación.

Y luego desde su cuenta de Twitter dejó en claro el contexto de lo ocurrido por si llega a aparecer el video con su reacción: "La gente más desubicada que chupete en el orto cuando estás con tus hijos. ¿Qué se piensan que son nuestros dueños? No tienen un límite de grabar a una criatura. Aviso que si aparecen videos míos mandando a la mierda a gente que te encaja el teléfono en la cara a una criatura. Soy yo y soy re ortiva!!!".