La bronca y advertencia de Cinthia Fernández después que filmaran a su hija en el cine: "Cabezas de..."

Cinthia se enfureció con una mujer que grabó a una de sus hijas en el baño mientras ella trataba de limpiarle la pollera y dejó expuesta la situación en sus historias de Instagram.

“Recién vengo del cine y estoy indignada. No sabemos cómo a mi hija se le derritió una tableta entera de chocolate arriba de la pollera. Tuve que ir al baño porque se iba a seguir manchando, tenía que sacarle la pollera y tenía una calza abajo", indicó la madre de Charis, Bella y Francesca.

Embed

Y agregó con mucha furia: “¿Alguien que me explique la estupidez humada de las personas de estar grabando a una criatura? ¿No entendés que ya la está incomodando la situación que se manchó como para aguantar a una pelot... así (haciendo el gesto de grabar con el celular)? ¿Por qué no respetan? ¿Por qué no se ubican? ¿Qué viven en un termo? Son cabezas de termo, claramente”.

“¿Cuál es la gracia si la que salgo en la tele soy yo? ¿Por qué no dejar de romper las pelotas a la criatura? Gente desubicada como un chupete en el or..”, cerró Cinthia Fernández a pura indignación.

Y luego desde su cuenta de Twitter dejó en claro el contexto de lo ocurrido por si llega a aparecer el video con su reacción: "La gente más desubicada que chupete en el orto cuando estás con tus hijos. ¿Qué se piensan que son nuestros dueños? No tienen un límite de grabar a una criatura. Aviso que si aparecen videos míos mandando a la mierda a gente que te encaja el teléfono en la cara a una criatura. Soy yo y soy re ortiva!!!".

cinthia fernandez hija video.jpg

Cinthia Fernández expuso a Matías Defederico contando la millonaria suma que debe por alimentos

Desde que se separaron en los peores términos allá por 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico mantienen una batalla judicial, donde el punto fundamental es la cuota de alimentos que el exfutbolista no cumple con las tres hijas menores de edad que tienen en común.

Así, recientemente desde su silla de panelista en Nosotros a la mañana, El Trece, Cinthia reveló la millonaria cifra actualizada que Defederico adeuda, en medio del debate por la división de bienes de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, otra ex pareja del ambiente que está en proceso de separación.

“Es tan poca plata la que me pasa que ni me acuerdo. Son tremendos, él y su madre. Me pidieron el alquiler de la mitad de mi casa, imaginate. Ellos van ratas por la vida como si nada, viven una vida carita, pero para las pibas, nada”, deslizó la mamá de Charis, Bella y Francesca ante el asombro del Negro Oro, a cargo de la conducción del ciclo por estas semanas.

“Me debe 40 mil dólares de alimentos”, lanzó entonces Fernández. Indignado, el conductor intervino: “Ella es talentosa, trabajadora, querida… pero las nenas tienen derecho a que paguen lo que debe. Arrancamos una campaña para que lo haga”. “¿Tenés tiempo para esperar? Hace cinco años que espero y nada”, preguntó entonces Cinthia, a pura ironía.

“Yo toda la vida gané menos que él. Si hoy pasa al revés es porque me rompo el lomo laburando”, indicó Fernández, y concluyó remarcando: “Pero bueno, pasa esto de que la madre ‘siempre tiene que poder’. Él está inhibido hasta la médula y embargado de todos lados. Pasa bienes y propiedades a nombre de otra persona para zafar”.