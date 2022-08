Cinthia Fernández se quedó dormida en vivo, la grabaron y lo subieron a las redes

“Le pegó mal el feriado”, escribió el periodista en el video que compartió en sus redes de Cinthia desparramada en una silla.

Cinthia tomó el video, insultó a Pampito y explicó lo que le pasó.

“Qué HDP”, comenzó diciendo con una carita llorando de la risa. “Cualquiera diría que metí joda… Pues no mi ciela, fui a buscar a la bendi a las 2 AM a lo de su amiga porque me extrañaba. Rota”, reveló.

Cinthia Fernández denunció a Carmen, la ex empleada de Wanda Nara

El jueves en LAM, América TV, Ángel de Brito compartió al aire el polémico audio de Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, donde apunta contra las hijas de Cinthia Fernández.

"¿Viste a la tarada de Cinthia Fernández? Lleva a las negras de ella al programa de Marcelo Tinelli.... Unas negras feas. No sé qué se cree ella que son sus hijas, ¿hijas de una reina? ¡Horribles! ¡Esas negritas son insoportables!", dice la mujer en la grabación.

Además, Carmen asegura que no aceptaría trabajar para la bailarina: "Yo no se las cuidaría ni que me las regalen. No voy a dejar a las Icardi, que son mucho más bonitas", culmina.

Cinthia Fernández habló luego con LAM y reveló que iniciará acciones legales a la señora para defender a sus hijas: "Es repudiable. Es asqueroso. Le van a dar mas ataques de pánico porque no voy a parar", afirmó la bailarina.

"Me tocaron lo que más quiero. Va aprender judicialmente como debe comportarse y más con menores. ¡No me importa si el audio es privado! Va a tener que pagar las consecuencias", sentenció Cinthia.

Lo cierto es que luego de grabar un video donde anunciaba que iba a llevar a Carmen a la Justicia por sus dichos, Cinthia Fernández mostró desde Instagram el documento con la querella por discriminación que le inició a la señora.

"La niñera diva y discriminadora ya ha sido denunciada y mañana INADI. Ojalá nunca más trabaje cuidando chicos esta desagradable persona", explicó la panelista.