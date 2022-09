Claudia Lapacó rompió el silencio y contó la verdad tras la muerte de Rodolfo Bebán

"¿Estaba consciente en el último tiempo?", le preguntaron y la actriz respondió: "Sí. La consciencia la tenía, sí. Lo que pasa es que ya cuando hicimos la obra juntos, le había empezado el Parkinson y se cuidaba mucho de sostenerse la mano y no se le veía nada en el escenario. Después fue progresando desgraciadamente la enfermedad".

"Mis hijos lo sufrieron mucho y es muy doloroso pero entienden que es lo mejor que le podía pasar porque ya no estaba bien él. Es un horror seguir viviendo así porque ya no sos vos. Lo lamento tanto y le deseo lo mejor. La noticia de su muerte me la dio uno de mis hijos, que me llamó en ese momento. Necesitaban un papel que yo tenía y vinieron a casa ellos dos con el hijo mayor de Gabriela Gilli y Rodolfo, Facundo. Facu vive en San Martín de los Andes y María Daniela en Mendoza, así que se vinieron volando", relató.

Sobre su ex, dijo: "Para mí era un actor extraordinario pero con mucho carácter. Fue muy querido por sus compañeros y era muy recto en ese sentido. En Canal 9 una vez iban a echar a varios actores de un ciclo y cuando él se enteró, encaró a Alejandro Romay y le dijo: ´Si sacás a alguno, me voy yo´. Tuvo una buena acción y es lindo de contar. Quería mucho a sus compañeros".

"Todo el mundo sabe que sufriste mucho la separación y que pasaste años enteros sin hablarle. ¿Pudiste sanar y perdonarlo?", preguntaron desde el programa.

"No se trata de perdonar. Cuando estábamos casados entendí que no podía estar con alguien que no quería estar conmigo. No tengo por qué perdonarlo o no; nunca lo culpé. Yo no podía seguir con él después de descubrir el tipo de vida que tenía. No era lo que esperaba para mí. Ese primer verano, estaba trabajando en Mar del Plata, en el Provincial, y él me mandó a Eduardo Rudy a decirme que quería volver. ¡No, pero no! Yo no iba a volver porque sabía que él no iba a cambiar", reveló.

"El hizo lo que pudo, seguramente no podía hacer otra cosa y las mujeres lo atraían. Seguramente no pudo manejarlo pero yo no quería esa vida para mí. Lloré todo lo que tenía que llorar pero no me daba cuenta porque él tenía una actitud muy seria, mamá vivía con nosotros y no me daba cuenta", reveló. Cuando se separaron, sus hijos tenían 2 y 5 años.

"Fui muy fuerte y por eso no dudé. Le dije: ´Hoy te vas y te vas´. Así fue y el día que le dije que se fuera, terminó nuestra historia, nuestro matrimonio. Pero nunca le guardé rencor ni nada, es el padre de mis hijos", cerró.

Murió Rodolfo Bebán: las fotos del solitario y último adiós al actor

El domingo se conoció una triste noticia: a los 84 años murió el actor Rodolfo Bebán. El artista se encontraba alejado del trabajo hace tiempo y se encontraba internado en un geriátrico.

El deceso del actor, de destacada trayectoria en cine, televisión y teatro se produjo el sábado por la noche, según informó La Nación, y no hubo velatorio.

Este lunes a la mañana, Rodolfo Bebán tuvo su último adiós en el cementerio de La Chacarita y ningún famoso se hizo presente. Sí estuvieron tres de sus seis hijos y muy pocos amigos del artista, de acuerdo a las imágenes que captó PrimiciasYa.

Desde la Asociación Argentina de Actores, donde estaba afiliado desde 1962, le enviaron una corona y ayer se lo despidió confirmando la triste noticia desde las redes sociales.

Rodolfo Bebán habría pasado por un cuadro de depresión y poco se sabía de él en el último tiempo. Su última aparición pública fue para Pol-Ka en 2014.