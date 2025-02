Claudio explotó contra sus compañeros en pleno vivo y decidió bajarse de un desafío en Gran Hermano 2024

"Me pusieron de mal humor, no me cabe esto", se quejó el jugador luego de escuchar que algunos habían tildado a la performance de "bizarra". "Todo bien, ustedes estuvieron afuera, estuvimos ensayando, y ustedes dijeron 'van a ver lo que van a ver'", siguió enfurecido.

"Listo, yo me bajo, háganlo ustedes", remarcó 'Papucho'. "No lo voy a hacer, porque ya estoy torcido. No hay manera que dé vuelta esto", les dijo a sus compañeros mientras ellos le insistían que cantara.

"Yo tengo la cabeza doblada, yo no canto. No voy a cantar", repitió irritado. "¿No podés reeplanteártelo? Es por la película", le dijo Brian Alberto. "Lo van a hacer ustedes", sostuvo con firmeza.

Petrona habló de su polémica salida de Gran Hermano y reveló si volvería en el repechaje

Este viernes Petrona estuvo como invitada a LAM (América) luego de abandonar la casa de Gran Hermano y opinó sobre el escándalo que se generó por un comentario de Santiago del Moro en la gala de eliminación.

"Se va Petrona... ahí la ven.... está con Brian, con Lourdes...", deslizó el conductor antes de dar a conocer la decisión del público. Ante el revuelo, la ex participante reaccionó al clip en vivo y contó su versión de lo sucedido.

“Me estaba ganando la depresión, el ánimo estaba por el suelo y hablé con Big, que era mi última semana. Me dice 'es lo que decida la gente. Petrona, si vos queres la giratoria ahí la tenes'”, recordó.

Luego, aseguró que todo estuvo en manos del público y explicó: “Yo fui al streaming pedí por favor, que me perdonen mi familia y todos los que me apoyaron”.

Por último, se mostró completamente negada a la posibilidad de volver en la instancia de repechaje y confirmó: “No voy a volver. A mí me propusieron de vuelta pero no quiero volver”.