El filoso comentario de Petrona contra Sandra en Gran Hermano 2024: "Ella no..."

"Se deshizo de la mayor contrincante. No te puedo creer que te dejaste ganar así por Sandra", le remarcó la analista. "Yo le doy una semana a Sandra y sale por la puerta giratoria", dijo filosa Petrona.

"No se entiende por qué tiraste la toalla. En un primer momento estabas en la cocina, que era el lugar de conflicto con Sandra. Con Sandra tuviste una relación amor odio permanentemente. Hiciste un montón de cosas y de repente se pincha así de la nada", acotó Pilar Smith.

"Creo que fui la mejor cocinera de la historia de Gran Hermano", destacó la exjugadora. "Pero vos estás acá y ella está disfrutando. Perdiste", opinó Ceferino Reato.

"No, está re plantada Sandra. Tuvo su declive, su angustia...", observó Eliana. "Esperá una semana", le advirtió Jerez.

La contundente frase de Martina sobre Luca tras su apasionado beso con Tato en Gran Hermano 2024

Después de que los participantes de Gran Hermano 2024 (Telefe), Martina Pereyra y Santiago Algorta, se besaran enfrente de sus compañeros, la rubia tuvo una charla de chicas con Chiara Mancuso y se refirió al eliminado Luca Figurelli, con quien tuvo un breve affaire.

En su habitación, Chiara le comentó: "Mirá si te ponés con Santi a chapar y vuelve Luca". "Me mato", dijo Martina de manera contundente.

Y siguió: "Es lo que hablábamos con Luz (Tito). Yo acá había dicho que me gustaba Luca y mirá si él llega a volver en un repechaje. Ella me decía: 'no, no creo que vuelva, para mí no va a volver ni en pedo'".

"Bueno, igual si vuelve... qué querés que haga. Ya está. Él estaba medio dormido", opinó Mancuso. "Sí, además él había dicho que no haría algo acá. A Brian le había dicho: 'ni en pedo'".