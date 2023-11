Coco Sily contó que está nuevamente en pareja tras su frustrada relación con Caramelito

"Ya tenía estar solo, bien.... tener alguna relación esporádica. y sentirlo que estoy sintiendo en este momento... lo que tengo es una relación.. ¡Estoy de novio!", agregó.

Coco precisó que empezaron a convivir y así fue que nació el amor. "Yo creo que de verdad, uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice 'mirá es un ser humano'", explicó.

"Porque al principio es todo divino. Cuando recién te conocés con alguien es una fiesta: somos hermosos, olemos todos bien, después, cuando empezás a convivir...", siguió.

Por último, el humorista mencionó que comparten mucha intimidad y eso afianza la relación: "Yo no convivo con ella pero paso mucho tiempo con ella porque es con la única persona que me dan ganas de estar, aparte de mis hijos y mi núcleo de amigos, es con quien más quiero estar".

Coco Sily contó por primera vez la verdad de su separación de Caramelito Carrizo

Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily sorprendían a toda la farándula al confirmar su sorpresivo romance a fines de junio. Sin embargo, a las pocas semanas la relación llegó a su fin.

Y no sólo eso, sino que la conductora luego confirmaba que volvió con su ex pareja, Damián Giorgiutti, de quien se había separado a fines de 2022.

En este sentido, en declaraciones en Escucho Ofertas, Coco Sily contó por primera vez la verdad sobre su abrupta separación de la conductora y cómo le cayó que volviera con su ex.

“Fue como una desgracia, no la situación de pareja, sino la viralización de la ruptura”, admitió el conductor y humorista sobre el impacto que tuvo la noticia en los medios.

Coco reveló además que jamás habría pensado que Caramelito Carrizo quería separarse de él para volver a apostar a la relación con su ex marido.

“Me dejó muy rápidamente. Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación”, cerró sincero Coco Sily.